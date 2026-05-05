Κρήτη: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ 40χρονος μετά από τροχαίο με πατίνι
Διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται ένας 40χρονος μετά από τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Χερσόνησο.
Το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, όταν ο 40χρονος, με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε τοίχο, σύμφωνα με το neakriti.gr.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη και παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.