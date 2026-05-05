MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κρήτη: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ 40χρονος μετά από τροχαίο με πατίνι

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται ένας 40χρονος μετά από τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Χερσόνησο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, όταν ο 40χρονος, με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε τοίχο, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη και παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

Κρήτη Πατίνι Τροχαίο ατύχημα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 27 λεπτά πριν

Ανδρουλάκης για τη Marfin: Η μνήμη είναι ευθύνη – Χρέος η αλήθεια και η δικαιοσύνη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Συναγερμός για ρυμουλκό που προσάραξε ανοιχτά της Μακρόνησου με 7μελές πλήρωμα

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Στο 96% η αποκατάσταση για το παγκόσμιο δίκτυο της Emirates

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 3 ώρες πριν

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα από τη ΔΥΠΑ – Ξεπέρασαν τις 800.000 οι αιτήσεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Κεφαλονιά: “Ήθελαν να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά για να την εκβιάζουν” λέει η μητέρα της 19χρονης Μυρτούς

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης πρασίνου από αύριο στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη – Σε ποια σημεία