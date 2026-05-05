Πάνος Καμμένος για Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Κάνει εξαιρετική δουλειά για την πατρίδα μας – Είμαστε τυχεροί που την έχουμε

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Πάνος Καμμένος για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σημειώνοντας ότι κάνει εξαιρετική δουλειά ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

«Θεωρώ ότι κάνει μια εξαιρετική δουλειά για την πατρίδα μας. Είμαστε τυχεροί που την έχουμε πρέσβη. Αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα, παίζοντας έναν σημαντικό ρόλο δίπλα από τις ΗΠΑ, ακολουθεί μια πορεία για το μέλλον που θα είναι πολύ διαφορετική απ’ ότι ξέραμε μέχρι τώρα», είπε αρχικά στην κάμερα της εκπομπής του Ant1 «Το Πρωινό», που τον εντόπισε στο αεροδρόμιο, όπου πήγε για να υποδεχτεί τον γιο του που σπουδάζει στην Αμερική.

Αναφορικά με την αρνητική κριτική που ασκείται στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τις εξόδους της, ο κ. Καμμένος είπε: «Ο Ευάγγελος Αβέρωφ έλεγε ότι “πετροβολούν τις καρδιές που έχουν καρύδια”».

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ Πάνος Καμμένος

