Μαρίνα Σταυράκη για τον Τούρκο σύντροφό της: Στο κινητό του από Μέριλιν Μονρόε που με είχε, με έγραψε “Σουλτάνα”

Η Μαρίνα Σταυράκη και ο Τούρκος επιχειρηματίας σύντροφός της, Μπουλέντ Οζκάντ, πέρασαν την Πρωτομαγιά στην Κωνσταντινούπολη με την εκπαιδευτικό να «λάμπει» στο πλευρό του.

Οι δυο τους βρίσκονται σε σχέση, όπως έχει αποκαλύψει η πρώην σύζυγος του Γιώργου Πατούλη και δείχνουν να τα περνούν υπέροχα.

Κατά την επιστροφή της στην Ελλάδα, η Μαρίνα Σταυράκη παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1: «Ήταν πραγματικά αξέχαστο αυτό το ταξίδι και δημιούργησε και τις συνθήκες για μια μελλοντική πορεία εκεί, σε πολλά επίπεδα. Τώρα τη βλέπω διαφορετική την Τουρκία. Θα μπορούσα να μείνω εκεί… Στην Τουρκία μας βλέπουν με θαυμασμό τις Ελληνίδες, κολακεύτηκα ιδιαίτερα», δήλωσε η εκπαιδευτικός για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη με τον αγαπημένο της.

Στη συνέχεια, η Μαρίνα Σταυράκη αποκάλυψε πώς την έχει αποθηκεύσει ο σύντροφός της στο κινητό του, αλλά και το πώς σχεδιάζουν οι δυο τους το μέλλον τους. «Με τον Μπουλέντ χτίζουμε μια σχέση, αμοιβαίας εμπιστοσύνης, πέρα από το κομμάτι της ψυχαγωγίας, πολύ ουσιαστική. Μια σχέση ψυχικής σύνδεσης και αλληλοϋποστήριξης σε όλα τα επίπεδα.

Στο κινητό του, από Μέριλιν Μονρόε που με είχε, με άλλαξε και με έγραψε “Σουλτάνα Μαρίνα”, εγώ τον έχω γράψει “my handsonme love”. Γνώρισα την οικογένεια και το περιβάλλον του», ανέφερε.

Στη συνέχεια η Μαρίνα Σταυράκη είπε: «Επισκέφθηκα πάρα πολύ ωραία μέρη και επιφυλάσσομαι για το επόμενο ταξίδι που θα γίνει σύντομα. Θα έρθει εκείνος, και θα ξαναπάμε μαζί στην Τουρκία. Προς το παρόν η απόσταση δε δημιουργεί πρόβλημα. Όταν οι ψυχές είναι κοντά και θέλουν οι άνθρωποι, αντλούν έμπνευση από την έλλειψη και την απόσταση και θέλουν ακόμα περισσότερο να βρίσκονται μαζί. Μου έχει λείψει πάρα πολύ από χθες. Οι ανατολίτες μπορούν να κάνουν τη γυναίκα να νιώθει Σουλτάνα, βασίλισσα».

Τέλος, για τα σενάρια που τη θέλουν να παντρεύεται με τον Τούρκο επιχειρηματία, η Μαρίνα Σταυράκη είπε: «Προχωράμε βήμα-βήμα. Προχωράμε μαζί. Ο γάμος είναι μια αναπόφευκτη και πολύ επιθυμητή κατάληξη, αλλά δεν υπάρχει βιασύνη. Αυτή η περίοδος είναι πάρα πολύ όμορφη. Νομίζω από αυτά που είπα, αντανακλώ το πόσο ερωτευμένη είμαι».

