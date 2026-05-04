MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα πρέπει να σταματήσει

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Tη διάλεξη της Eιδικής Eισηγήτριας του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, παρακολούθησε το απόγευμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος και στελέχη του κόμματος.

Σε μήνυμά του στο Instagram ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε: «Με πολύ ενδιαφέρον, σε μια αίθουσα του Παντείου Πανεπιστημίου γεμάτη ιδανικά, αξίες και αλληλεγγύη παρακολουθήσαμε τη διάλεξη της Eιδικής Eισηγήτριας του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε. Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ της εξέφρασα τη στήριξή μας τόσο στο έργο της, όσο και συνολικά στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Συμφωνήσαμε ότι η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα πρέπει να σταματήσει και της επισήμανα πως ο αγώνας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Ειρήνη, την Ελευθερία και το Διεθνές Δίκαιο είναι κοινός».

Σωκράτης Φάμελλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Συναγερμός για ρυμουλκό που προσάραξε ανοιχτά της Μακρόνησου με 7μελές πλήρωμα

ΖΩΔΙΑ 14 λεπτά πριν

Τα τρία ζώδια που ευνοούνται περισσότερο από την τύχη αυτή την εβδομάδα

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Χιλιάδες πολίτες στο Ντουμπάι έλαβαν επείγουσα ειδοποίηση για πιθανή επίθεση από πυραύλους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Πόρτο Ράφτη: 36χρονη κατήγγειλε ότι ο σύζυγός της την χτύπησε στο κεφάλι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Αυτός είναι ο ντελιβεράς που πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε περαστικούς στην Κηφισιά – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 16 ώρες πριν

ΚΘΒΕ: Ολοήμερο Καλλιτεχνικό Εργαστήρι αποκλειστικά για παιδιά 5-11 ετών