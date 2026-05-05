“Ψήνει” είσοδο στο ποδόσφαιρο ο Light – Ποια ομάδα της Θεσσαλονίκης θέλει να αγοράσει

Μετά το χώρο της μουσικής και συγκεκριμένα της τραπ, ο Light είναι έτοιμος να κατακτήσει και τα ποδοσφαιρικά γήπεδα της Ελλάδας.

Σύμφωνα με το metrosport.gr, τις τελευταίες ημέρες έχει αναπτυχθεί έντονη φημολογία που θέλει τον καλλιτέχνη που είναι και συνιδιοκτήτης της Capital Music να εισέρχεται στο χώρο του ποδοσφαίρου ως νέος ιδιοκτήτης του Καμπανιακού.

Η ομάδα της Χαλάστρας συμμετείχε τη φετινή χρονιά στο Πρωτάθλημα της Super League 2, όμως με την ολοκλήρωση των play out υποβιβάστηκε στη Γ’ Εθνική κατηγορία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δεν πρόκειται για διάθεση του Light να συμβάλλει οικονομικά στην ομάδα μέσω μίας χορηγίας, αλλά να «φτιάξει» από την αρχή τα πάντα στον Καμπανιακό.

Το project περιλαμβάνει επενδύσεις στις υποδομές, ανάπτυξη πρότυπων ακαδημιών και σημαντική ενίσχυση του ρόστερ, με απώτερο σκοπό την άμεση επιστροφή και καθιέρωση της ομάδας στις επαγγελματικές κατηγορίες.

Καμία εκ των δύο πλευρών δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τη φημολογία, ωστόσο οι τελευταίες αναρτήσεις του τράπερ ολοένα και περισσότερο «φουντώνουν» τα σενάρια εμπλοκής του στο ποδόσφαιρο.

Ο Light ή κατά κόσμον Χρήστος Ιωαννίδης γεννήθηκε το 1995 στις Συκιές της Θεσσαλονίκης και από το 2012 ασχολείται με το χώρο της τραπ και ραπ μουσικής.

Μέχρι στιγμής έχει κυκλοφορήσει τέσσερα άλμπουμ.

