MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός: Πάνω από τους 30 βαθμούς ο υδράργυρος – Πότε θα ανέβει η θερμοκρασία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης και θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου αναμένονται τις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Η χώρα εισέρχεται σε ένα καθαρά ανοιξιάτικο διάστημα με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και μεταφορά θερμών αερίων μαζών από τη βόρεια Αφρική.

Καθώς πλησιάζουμε στα μέσα της εβδομάδας, οι αέριες μάζες από τις ακτές της βόρειας Αφρικής θα φέρουν μαζί τους αφρικανική σκόνη, η οποία θα επηρεάσει κυρίως τα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Ιδιαίτερα έντονη αναμένεται η παρουσία της σκόνης την Πέμπτη και την Παρασκευή, με τον καιρό να χαρακτηρίζεται από λασποβροχές σε ορισμένες περιοχές.

Από αύριο και κυρίως την Πέμπτη, οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους και θα ενισχυθούν, οδηγώντας σε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας και εντονότερη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24-25 βαθμούς σήμερα και αναμένεται να αγγίξει τους 30 βαθμούς την Παρασκευή, ειδικά σε περιοχές όπου ο βοριάς εξασθενεί.

Στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς προς το Αιγαίο, ενώ η θαλάσσια αύρα θα γίνει αισθητή το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κινηθεί γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα παραμείνει ήλιος με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως τους 26 βαθμούς, ενώ το πρωί θα είναι δροσερό.

Μέχρι την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, ωστόσο ένα βαρομετρικό χαμηλό στη βόρεια Αφρική θα αρχίσει να επηρεάζει την περιοχή μας, φέρνοντας θερμότερες και πιο υγρές αέριες μάζες μαζί με αφρικανική σκόνη. Την Παρασκευή και το Σάββατο θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο, συνοδευόμενες από υψηλές θερμοκρασίες.

Από την Κυριακή και μετά, οι θερμοκρασίες θα αυξηθούν περαιτέρω, με έναν θερμό ανοιξιάτικο καιρό που θυμίζει καλοκαίρι. Το θερμό αυτό επεισόδιο θα επηρεάσει επίσης τη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας, κάνοντας πιο ευχάριστες τις συνθήκες για μπάνιο, παρά το γεγονός ότι οι θάλασσες του Αιγαίου παραμένουν σχετικά δροσερές.

Συνολικά, η χώρα προετοιμάζεται για ένα διάστημα με έντονη αφρικανική σκόνη και σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας, γεγονός που θα επηρεάσει την καθημερινότητα και την ποιότητα του αέρα, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα και τις παράκτιες περιοχές.

Καιρός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Πρόταση για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Προειδοποίηση για ηλεκτρονική απάτη με ψευδή μηνύματα για παραβάσεις από τον δήμο – Μεγάλη προσοχή!

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Μητσοτάκης σε επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος: “Η άμυνα είναι ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό και απαιτεί κοινό δανεισμό”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αυτό είναι το sms που στέλνουν επιτήδειοι για δήθεν πρόστιμο τροχονομικής παράβασης – Δείτε φωτό

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στην Κολομβία: Εννιά παγιδευμένοι εργάτες βρέθηκαν νεκροί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

ΑΑΔΕ για Παρασκευή Τυχεροπούλου: Δεν τίθεται ζήτημα επανατοποθέτησης στην καταργηθείσα θέση της στον ΟΠΕΚΕΠΕ