Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση για άτομα που διαμένουν παράνομα στη χώρα – Έξι συλλήψεις

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικότητας, αλλά και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, απογευματινές ώρες χθες έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, πραγματοποίησε στοχευμένη δράση.

Διενεργήθηκαν έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή πέριξ του Ιερού Ναού Παναγίας Χαλκέων, της πλατείας Αριστοτέλους, της αγοράς Βλάλη, της οδού Εγνατίας, καθώς και σε περιοχές του Δήμου Χαλκηδόνος, κατά τους οποίους:

– Ελέγχθηκαν 118 άτομα και 11 οχήματα,
– Προσήχθησαν 15 άτομα και
– Συνελήφθησαν 6 εξ’ αυτών για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών.

Τέλος, οι δράσεις και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε διάφορες περιοχές του Νομού.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

