Kαστανίδης: Ο Ανδρουλάκης δεν επιθυμεί την παρουσία μου στο ΠΑΣΟΚ

Τους λόγους που τον οδήγησαν στην παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ ανέλυσε στο ΕΡΤnews ο Χάρης Καστανίδης, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη, τις εσωκομματικές διαδικασίες αλλά και τις επιλογές της ηγεσίας του κόμματος της αξιωματικός αντιπολίτευσης.

Μιλώντας στη εκπομπή «Οff The Record» ο κ. Καστανίδης υποστήριξε ότι η στάση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ απέναντί του ήταν διαχρονικά αρνητική λέγοντας χαρακτηριστικά: «Προφανώς με όλους τους τρόπους έδειξε ότι δεν επιθυμεί την παρουσία μου στο ΠΑΣΟΚ». Παράλληλα, έκανε λόγο για «μονομερείς ενέργειες εδώ και χρόνια» που διαμόρφωσαν το κλίμα εναντίον του.

«Υπάρχουν στενοί του συνεργάτες που παίρνουν οργανώσεις, οι οποίες τολμούσαν να με καλέσουν ως ομιλητή και τους απειλούσαν. Έφτασαν μέχρι του σημείου να παίρνουν τον δήμαρχο και να του ζητούν να μην διαθέσει την αίθουσα» υποστήριξε στο ΕΡΤnews o κ. Καστανίδης. Παράλληλα, απέδωσε τις επιλογές της ηγεσίας σε μια προσπάθεια ελέγχου του κόμματος: «Κάποιο βάρος του προκαλούσε η παρουσία μου, ένα βάρος ελέγχου ενδεχομένως των αποφάσεων και κυρίως των μετεκλογικών πολιτικών επιλογών».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε το πρώην, πια στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, και στην τροποποίηση του καταστατικού για το όριο θητειών, αφήνοντας σαφείς αιχμές για στοχευμένη ρύθμιση: «Αν η απόφαση για το ανώτατο όριο θητειών αφορά κάποιον άλλον εκτός από εμένα, να μας το πουν. Δεν υπάρχει κανένας άλλος».

Παράλληλα, αμφισβήτησε το επιχείρημα της ανανέωσης του κόμματος, λέγοντας: «Η ανανέωση δεν είναι θέμα ηλικίας, αλλά ιδεών και πολιτικών που μπορούν να συνεισφέρουν». Εξήγησε δε την απουσία του από το Συνέδριο, σημειώνοντας ότι προηγήθηκαν ενέργειες αποκλεισμού του.

Το πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που υπέβαλε την παραίτησή του αφήνοντας αιχμές κατά του κ. Ανδρουλάκη επιχείρησε να αποσυνδέσει την αποχώρησή του από προσωπικές αντιπαραθέσεις, επισημαίνοντας: «Δεν έχω κανένα προσωπικά με κανέναν». Ωστόσο, κατηγόρησε την ηγεσία για υποκρισία ως προς τα πραγματικά κίνητρα των αποφάσεων, ενώ τόνισε ότι η δική του στάση υπαγορεύεται από αρχές: «Όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά».