Ηρακλής: Νομική αντίδραση για την επίθεση στους Χορτατζήδες – Μηνυτήρια αναφορά από τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη

Ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Ηρακλή, Μάκης Κυριζίδης, βρέθηκε σήμερα το πρωί στα γραφεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο τμήμα Αθλητικής Βίας, προκειμένου να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά για τα όσα συνέβησαν αργά χθες το βράδυ στους Χορτατζήδες.

Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε στους αστυνομικούς ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, περίπου 100 οπαδοί του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις του Ηρακλή με κράνη και λοστάρια, με απειλές και ύβρεις, την ώρα που έκαναν προπόνηση τόσο η Κ13 του ποδοσφαίρου, όσο και το γυναικείο ράγκμπι, αλλά και οι κορασίδες στο βόλεϊ.

Δύο εξ αυτών των οπαδών, εισέβαλλαν μάλιστα και στο κυλικείο.

«Έχουν τρομοκρατηθεί οι γονείς και τα παιδιά, όπως και οι άνθρωποι, που εργάζονται εκεί», είπε στο metrosport.gr ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, Μάκης Κυριζίδης και πρόσθεσε: «Ευτυχώς οι γονείς, αλλά και τα παιδιά δεν αντέδρασαν, αλλιώς θα είχαμε θύματα. Δεν υπήρξε καμία απολύτως πρόκληση. Πρόκειται για εισβολή. Είναι ανησυχητικό, δεν έχει λογική, πόσω μάλλον όταν μιλάμε για μικρά παιδιά», ήταν τα λόγια του.

Όλα αυτά, βεβαίως, τη στιγμή που επίκειται το θέμα της… συγκατοίκησης στο Καυτανζόγλειο, όταν κλείσει το γήπεδο της Τούμπας.

Πηγή: metrosport.gr

Ηρακλής

