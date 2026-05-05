Έλενα Ράπτη: Συνάντηση με τη βουλευτή Ευβοίας Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη υποδέχθηκε στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας τη βουλευτή Ευβοίας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη, στο πλαίσιο θεσμικής ενημέρωσης για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Έλενα Ράπτη παρουσίασε τις στρατηγικές παρεμβάσεις που υλοποιούνται στον τομέα της ισότητας και της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με έμφαση στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει και στοχεύει στη στήριξη των οικογενειών και τη διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην καθιέρωση του Σήματος Διαφορετικότητας για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ως εργαλείο ενίσχυσης της συμπερίληψης στον εργασιακό χώρο, καθώς και στη δημιουργία νέας ψηφιακής πλατφόρμας για την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο Δίκτυο Δομών υποστήριξης γυναικών – θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο ενισχύεται διαρκώς, καθώς και στην καμπάνια ενημέρωσης και ενδυνάμωσης κοριτσιών και νέων γυναικών ηλικίας 15-25 ετών σχετικά με το λεγόμενο «χάπι βιασμού».

Η κα Ράπτη υπογράμμισε ότι η ενημέρωση των μελών του Κοινοβουλίου για την πρόοδο των πολιτικών και τα διαθέσιμα εργαλεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας του Υπουργείου, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων προς όφελος της κοινωνίας.