Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση στήνει παγίδα στον εαυτό της – Τι είπε για τις υποκλοπές

O εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς μίλησε στον realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το επικείμενο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια.

Mιλώντας για τις υποκλοπές και κληθείς να σχολιάσει ότι η συζήτηση δεν γίνεται για τις νόμιμες επισυνδέσεις, αλλά για τις παράνομες, και ότι η σύγχυση αυτή δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις, είπε: «Για αυτές είχε ανακρίνει το πλημμελειοδικείο, γιατί αυτό ήταν το κατηγορητήριο. Προέκυψε όμως μέσα από τη δικαστική διαδικασία ότι υπήρχε ένας κοινός κατάλογος σε μεγάλο βαθμό μεταξύ επισυνδέσεων σε ΕΥΠ και PREDATOR και γι’ αυτό εμείς λέμε να γίνει εξεταστική για να δούμε αν υπήρχε κάποιο ενιαίο κέντρο. Και λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Έχουμε τον κ. Ντίλιαν -που δεν μπορεί να λέει ο πρωθυπουργός ότι δεν θυμάται πώς τον λένε, σαν να ζει σε άλλη χώρα- ο οποίος βγαίνει και λέει ότι εγώ πουλάω σε κυβερνήσεις. Εγώ δεν το υιοθετώ καθόλου, μπορεί να είναι ψεύτης. Θα περίμενα όμως την ελάχιστη ανακριτική ενέργεια. Έλα εδώ Ντίλιαν, λες αδιανόητα πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση. Τα αποδεικνύεις ή όχι;»

Πρόσθεσε ότι δεν είναι ζήτημα του Εφετείου, γιατί το Εφετείο κρίνει μόνο το ιδιωτικό ζήτημα και διερωτήθηκε: «Για ποιον λόγο να μην γίνει έρευνα; Για ποιον λόγο δεν θέλει την έρευνα αυτή η κυβέρνηση; Εδώ μπορεί να είχαμε παραβίαση εθνικής ασφάλειας. Δεν μας νοιάζει να το μάθουμε αυτό; Τι σήμα δίνουμε στην Τουρκία, αν είναι ξέφραγο αμπέλι η χώρα και όποιος θέλει παρακολουθεί υπουργούς; Πιστεύει κανείς ότι είχαν τέσσερις ιδιώτες χόμπι και ήθελαν για να περνάει η ώρα τους να ακούνε υπουργούς;».

Οπως σημείωσε: «Νομίζω ότι κάποιοι θέλουν να γίνει έρευνα και κάποιοι κάνουν ό,τι μπορούν για να μην γίνει έρευνα. Αυτό νομίζω ο κόσμος το αξιολογεί. Όπως αξιολογεί και ότι την υπόθεση αυτή τη χειρίστηκε ένας δικαστικός λειτουργός που είχε εμπλοκή στην ίδια την υπόθεση».