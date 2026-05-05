MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου σήμερα σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Είκοσι επτά χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999 στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, θα απευθυνθεί σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου, στις 13.00 μ.μ., σε Ειδική Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτα Κακλαμάνη.

Η ιστορικής σημασίας συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Τασούλα.

«Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα», σημειώνει το Γραφείο Τύπου της Βουλής.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, αμέσως μετά την προσφώνησή του, θα απονείμει στον προκαθήμενο της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, με έδρα την Κωνσταντινούπολη, το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ μετά το πέρας της Ειδικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής θα παραθέσει προς τιμήν του επίσημο γεύμα.

Ο Παναγιώτατος συμπληρώνει φέτος 35 έτη Πατριαρχικής θητείας και 65 έτη ιερατικής αποστολής.

Την Πέμπτη, 7 Μαΐου, στις 17.30, ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση με τίτλο «Διαχρονία και Οικουμενικότητα: Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στον Σύγχρονο Κόσμο», που θα πραγματοποιηθεί προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, στο Θέατρο Παλλάς, με τη συνδιοργάνωση της εθελοντικής Ομάδας «Ρωμηών Πράξεις».

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 20 ώρες πριν

Δ. Θεσσαλονίκης: Δωρεάν εξετάσεις πρόληψης καρκίνου του δέρματος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Αγία Βαρβάρα: “Μου έπιασε τον λαιμό και με απείλησε με μαχαίρι” λέει οδηγός ταξί που έπεσε θύμα του 25χρονου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Δρυμιώτης: Ο Τσίπρας δεν θα έρθει δεύτερος στις εκλογές, – “Ένας πολιτικός αρχηγός δεν μπορεί να δουλεύει με σκονάκια” είπε για την Καρυστιανού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Ανήλικος στον Πύργο πήγε σε γήπεδο με κροτίδες και σουγιάδες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Κεντρική Μακεδονία: Πάνω από 1.800 καμπάνες για παραβάσεις του ΚΟΚ μέσα σε τέσσερις μέρες

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Ένας Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο με τους νεκρούς από χανταϊό