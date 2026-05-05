Έρχεται εθελοντική αιμοδοσία στο ΑΠΘ

Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με την Επιτροπή Υγείας, τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 και ώρες 9:00 με 13:00, στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή».

Παράλληλα, όσες/όσοι το επιθυμούν θα μπορούν να δώσουν αιμοπετάλια. Η αιμοδοσία ή η λήψη αιμοπεταλίων θα διεξαχθεί με προγραμματισμένα ραντεβού, προκειμένου να μην υπάρξει συνωστισμός.

Οι υποψήφιοι/ιες αιμοδότες/τριες θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο τηλέφωνο 2310996709, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 με 16:00.

Όσες/όσοι επιθυμούν να αιμοδοτήσουν θα πρέπει να γνωρίζουν το ΑΜΚΑ τους και να έχουν μαζί την αστυνομική ταυτότητά τους. Δεν απαιτείται να είναι νηστικοί.