Έκτακτες διακοπές νερού σε περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης
Έκτακτες διακοπές της υδροδότησης σημειώνονται σε περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Χωρίς νερό έχουν μείνει καταναλωτές στις οδούς Κατσιμίδη, Παπαναστασίου, Παρασκευοπούλου και σε παρακείμενες οδούς. Σύμφωνα με την ΕΥΑΘ, η υδροδότηση θα αποκατασταθεί μέχρι τις 10:30.
Διακοπή νερού σημειώνεται και στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στις οδούς Ολυμπιάδος, Αγίας Σοφίας και σε παρακείμενες οδούς. Η υδροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί μέχρι τις 14:30, σύμφωνα με την ΕΥΑΘ.
