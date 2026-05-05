Αγγελική Νικολούλη: Συγκινεί το μήνυμα για τους έξι μήνες από τον θάνατο της μητέρας της

Μια πολύ προσωπική και συγκινητική ανάρτηση έκανε η Αγγελική Νικολούλη το βράδυ της Δευτέρας 4 Μαΐου, με αφορμή τους έξι μήνες μετά τον θάνατο της μητέρας της.

Πιο συγκεκριμένα, η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μια φωτογραφία της μητέρας της και έγραψε στη λεζάντα λόγια που δείχνουν πόσο πολύ της λείπει.

«Πέρασαν έξι μήνες και όλα παραμένουν βουβά στο σπίτι μας το πατρικό… Μόνο τα λουλούδια σου άνθισαν και σου τα έφερα όλα… Μου λείπεις μανούλα μου…», έγραψε η Αγγελική Νικολούλη.

Με λίγες μόνο φράσεις, η παρουσιάστρια και δημοσιογράφος περιέγραψε το κενό που έχει αφήσει η απουσία της μητέρας της και τη σιωπή που υπάρχει πλέον στο πατρικό τους σπίτι.

Η σχέση τους ήταν πολύ στενή και αυτό φαίνεται ακόμη και τώρα, μέσα από τα λόγια της. Η ανάρτηση συγκίνησε τους διαδικτυακούς της ακολούθους, με πολλούς να της στέλνουν μηνύματα στήριξης και αγάπης.

