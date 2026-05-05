Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 5 Μαΐου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 5 Μαΐου:

553 Αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Σύνοδος, με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού.

1789 Συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων, που θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανάσταση.

1916 Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες.

1995 Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος.

2002 Ο Παναθηναϊκός νικάει με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του.

2010 Οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα, αντιδρώντας στα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα, όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Marfin Egnatia στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα.

Γεννήσεις

1818 Καρλ Μαρξ, Γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού. Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, που έγραψε μαζί με τον Φρίντριχ Ένγκελς, αποτελεί τη «βίβλο» του κομουνιστικού κινήματος. (Θαν. 14/3/1883)

1921 Απόστολος Λάζαρης, Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός (ΠΑΣΟΚ). (Θαν. 7/3/2018)

1988 Αντέλ, Αγγλίδα τραγουδίστρια.

Θάνατοι

1821 Ναπολέων Βοναπάρτης, αυτοκράτορας της Γαλλίας. (Γεν. 15/8/1769)

1965 Νίκος Γούναρης, Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού. (Γεν. 3/3/1915)

1981 Μπόμπι Σαντς, Ιρλανδός πολιτικός, μέλος του IRA. (Γεν. 9/3/1954)

Γιορτάζουν

Ειρήνη.

Επέτειοι

Αφρικανική Ημέρα Παγκόσμιας Κληρονομιάς

Διεθνής Ημέρα Μαιών

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης

Ευρωπαϊκή Ημέρα Μελανώματος

Ημέρα της Ευρώπης (ΣτΕ)

Ημέρα του Πορτογαλόφωνου Πολιτισμού

Παγκόσμια Ημέρα για την Υγιεινή των Χεριών

Παγκόσμια Ημέρα Πνευμονικής Υπέρτασης