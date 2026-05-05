MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από σήμερα έως την Παρασκευή

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το χρηματικό ποσό των 91.703.000 ευρώ κατατίθεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς  107.160 δικαιούχων έως την Παρασκευή (8.5.2026), στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση που δημοσιοποιήθηκε από τη ΔΥΠΑ και τον e-ΕΦΚΑ οι καταβολές των ποσών θα γίνουν με τον παρακάτω τρόπο:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 7 Μαΐου θα καταβληθούν 14.703.000 ευρώ σε 30.710 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα.
  • Από τις 4 Μαΐου έως τις 8 Μαΐου θα καταβληθούν 22.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ:

  • 24.000.000 ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 13.000.000 ευρώ σε 18.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Απειλές από τον Τραμπ: Αν το Ιράν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, θα τους εξαφανίσουμε από προσώπου γης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έξι συλλήψεις για ηχορύπανση από καταστήματα

MEDIA NEWS 10 ώρες πριν

MasterChef: Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να σκεφτούν “έξω από το κουτί”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Σοκ στο Τσέλσι – Νότιγχαμ: O Ντέρι έπεσε αναίσθητος μετά από σύγκρουση κεφάλι με κεφάλι με τον Άμποτ

ΥΓΕΙΑ 42 λεπτά πριν

Το σνακ που σώζει από τη δυσκοιλιότητα και μάλλον το έχετε ήδη στην κουζίνα σας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Λιβάνιος: Σε λίγες ημέρες θα ανοίξει η πύλη για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τους εκτός της επικράτειας εκλογείς