Χωρίς ρεύμα σήμερα περιοχές της Θεσσαλονίκης
Διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις στις εξής περιοχές:
- Από τις 8:00 π.μ. έως τις 2:30 μ.μ. θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος στην κοινότητα Εξοχής και αφορά και τους πελάτες που βρίσκονται απέναντι από το νοσοκομείο Παπανικολάου κατά μήκος του δρόμου.
- Επίσης, από τις 8:00 π.μ. έως τις 3:00 μ.μ. θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος στον Οικισμό Εξοχής από τη συμβολή της Λεωφόρου Παπανικολάου με την οδό Αγίου Παντελεήμονα και με φορά προς τον Οικισμό Εξοχής μέχρι και απέναντι από το Νοσοκομείο Παπανικολάου και 450 μέτρα προς την αντίθετη φορά και επί της Λεωφόρο Παπανικολάου, στην οδό Θερμοπυλών παράλληλα επί της προηγούμενης περιοχής, όλος ο οικισμός της Εξοχής κάτω από τη Λεωφόρο Παπανικολάου έως και τη συμβολή Φιλίππου και Μικράς Ασίας περίπου καθώς και παραπλήσιες οδοί των παραπάνω.