MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Χωρίς ρεύμα σήμερα περιοχές της Θεσσαλονίκης

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις στις εξής περιοχές:

  • Από τις 8:00 π.μ. έως τις 2:30 μ.μ. θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος στην κοινότητα Εξοχής και αφορά και τους πελάτες που βρίσκονται απέναντι από το νοσοκομείο Παπανικολάου κατά μήκος του δρόμου.
  • Επίσης, από τις 8:00 π.μ. έως τις 3:00 μ.μ. θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος στον Οικισμό Εξοχής από τη συμβολή της Λεωφόρου Παπανικολάου με την οδό Αγίου Παντελεήμονα και με φορά προς τον Οικισμό Εξοχής μέχρι και απέναντι από το Νοσοκομείο Παπανικολάου και 450 μέτρα προς την αντίθετη φορά και επί της Λεωφόρο Παπανικολάου, στην οδό Θερμοπυλών παράλληλα επί της προηγούμενης περιοχής, όλος ο οικισμός της Εξοχής κάτω από τη Λεωφόρο Παπανικολάου έως και τη συμβολή Φιλίππου και Μικράς Ασίας περίπου καθώς και παραπλήσιες οδοί των παραπάνω.

Διακοπές ρεύματος Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην 20η Επαρχιακή Οδό – Σε ποια σημεία

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τι ισχυρίστηκε ο 67χρονος που εισέβαλε με σφυρί σε τράπεζα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Καστανίδης: Δεν παραιτούμαι από το ΠΑΣΟΚ αλλά από αυτό που δημιούργησε ο Ανδρουλάκης – Δεν συζητώ με άλλο κόμμα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

ΚΚΕ: Η προκλητική άρνηση της κυβέρνησης για Προανακριτική στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποτελεί άλλο ένα επεισόδιο στην προσπάθεια συγκάλυψης ενός κυβερνητικού σκανδάλου

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Χιλιάδες πολίτες στο Ντουμπάι έλαβαν επείγουσα ειδοποίηση για πιθανή επίθεση από πυραύλους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Το… προεκλογικό βίντεο του Ανδρέα Λοβέρδου – “Θα, θα, θα, θα, θα”