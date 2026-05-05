Θεσσαλονίκη: Παρανάλωμα του πυρός μοτοσικλέτα – Ζημιές και σε δύο αυτοκίνητα

Συναγερμός σήμανε σήμερα τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική για φωτιά σε οχήματα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 04:00 για άγνωστη αιτία σε μοτοσικλέτα που ήταν σταθμευμένη επί της οδού Αντωνίου Τρανού, στις Συκιές. Μάλιστα οι φλόγες επεκτάθηκαν σε δύο αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα πλησίον της μοτοσικλέτας.

Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση της φωτιάς 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Η μοτοσικλέτα κάηκε ολοσχερώς ενώ τα δύο αυτοκίνητα υπέστησαν περιορισμένες υλικές ζημίες.