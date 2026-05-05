Εργασίες συντήρησης από σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών – Σε ποια σημεία

Τις παρακάτω εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών πραγματοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας.

Δείτε αναλυτικά:

Εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, από τον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) Ν. Ρυσίου (Χ.Θ. 18+850) έως τον κόμβο Κασσανδρείας (Χ.Θ. 23+650), από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, καθημερινά από τις 06:30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Οι παρεμβάσεις θα περιοριστούν αποκλειστικά στο παράπλευρο οδικό δίκτυο, χωρίς επέμβαση στην κύρια αρτηρία. Τα συνεργεία θα είναι κινητά, με τον αποκλεισμό κάθε τμήματος να διαρκεί σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Από την Τρίτη 5 Μαΐου έως και την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, θα εκτελεστούν εργασίες συντήρησης, κοπής πρασίνου και διαμόρφωσης θάμνων στο έρεισμα της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, καθώς και στο παράπλευρο οδικό δίκτυο, από τη συμβολή με την οδό Βούλγαρη έως τον Α/Κ Ν. Ρυσίου. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από τις 06:00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, με τμηματικό αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στο συγκεκριμένο τμήμα, τα συνεργεία θα συνεχίσουν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο, από τη συμβολή με την οδό Βούλγαρη (Χ.Θ. 6+200) έως τον Α/Κ Ν. Ρυσίου (Χ.Θ. 18+850). Τα συνεργεία θα είναι κινητά και οι αποκλεισμοί των οδικών τμημάτων θα έχουν μικρή διάρκεια. Εργασίες καθαρισμού από φερτά υλικά και αυτοφυή βλάστηση στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, στο τμήμα από τη Χ.Θ. 55+500 (Α/Κ Φλογητών) έως τη Χ.Θ. 30+500 (Α/Κ Λακκώματος), με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, από τις 07:00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Τα έργα θα εκτελούνται από κινητά συνεργεία, με τμηματικό αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας για σύντομα χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών. Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων στην E.O. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανίων, στο ρεύμα προς Χαλκιδική στο έρεισμα, στην Χ.Θ. 44,00 περίπου με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, από τις 08:30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης και το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.