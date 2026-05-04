Γερμανία: 33χρονος ο φερόμενος δράστης που παρέσυρε πλήθος στη Λειψία – Δύο οι νεκροί

Ο φερόμενος ως δράστης της «διαδρομής σε κατάσταση αμόκ», με το αυτοκίνητο το οποίο έπεσε νωρίτερα απόψε με μεγάλη ταχύτητα επάνω σε περαστικούς σε κεντρικό σημείο της Λειψίας, είναι ένας 33χρονος Γερμανός, έχει γεννηθεί στη χώρα και κατοικεί στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Σαξονίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας σταμάτησε ο ίδιος το αυτοκίνητο και συνελήφθη άμεσα και ενώ βρισκόταν ακόμη μέσα σε αυτό. Είχε «ιστορικό ψυχικών διαταραχών και ποινικό μητρώο», ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας και απέκλεισε το ενδεχόμενο να εμπλέκονται περισσότερα άτομα στο περιστατικό.

Όπως μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο n-tv, στο διαδίκτυο έχουν αναρτηθεί βίντεο στα οποία διακρίνεται ένας αδύνατος άνδρας με σχεδόν τελείως ξυρισμένο κεφάλι και καλυμμένο από τατουάζ το αριστερό του χέρι. Στα ηχητικά αρχεία, ακούγεται επίσης να φωνάζει, «Κάντε το να σταματήσει».