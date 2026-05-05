Μαθητές Λυκείων ανακάλυψαν τους “θησαυρούς” του Δασοκτήματος Ωραιοκάστρου μέσα από εκπαιδευτική δράση

Μια ξεχωριστή βιωματική εμπειρία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές και εκπαιδευτικούς των Λυκείων του Ωραιοκάστρου και της Νεοχωρούδαςπραγματοποιήθηκε από τις 21 ως τις 28 Απριλίου 2026.

Ειδικότερα, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Το Δασόκτημα Ωραιοκάστρου: ένας μικρός θησαυρός», που διοργανώθηκε από τον Δήμο Ωραιοκάστρου, σε συνεργασία με το 1ο και 2ο Λύκειο Ωραιοκάστρου και το Λύκειο Καλλιθέας-Νεοχωρούδας.Η εκπαιδευτική δράση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την ομάδα της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ECOROUTES, με εξειδίκευση στον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και βιωματικής μάθησης.

Η δράση έδωσε την δυνατότητα σε μαθητές και μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να γνωρίσουν από κοντά έναν σημαντικό φυσικό χώρο που βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τα σχολεία τους, αναδεικνύοντας τον ρόλο του Δασοκτήματος Ωραιοκάστρου ως πνεύμονα πρασίνου και ως βασικού στοιχείου της τοπικής βιοποικιλότητας.

Κατά την διάρκεια του προγράμματος, οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετείχαν σε μια βιωματική διαδρομή στο Δασόκτημα, μέσα από την οποία είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν σε βάθος το τοπικό οικοσύστημα και να συνδεθούν ουσιαστικά με αυτό. Η εμπειρία ξεκίνησε με δραστηριότητες γνωριμίας και ενεργοποίησης, λέξεις, εικόνες και σκέψεις για το τι σημαίνει «δάσος» για τον καθένα και την καθεμία ενώ κατά την πορεία στα μονοπάτια οι μαθητές είχαν τη ευκαιρία για ερωτήσεις, παρατηρήσεις και μικρές ανακαλύψεις! Οι μαθητές/τριες εργάστηκαν σε ομάδες και ανέλαβαν αποστολές παρατήρησης, συλλέγοντας στοιχεία από το φυσικό περιβάλλον, όπως φύλλα, σπόρους, ίχνη ζωής και ανθρώπινης παρουσίας.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η δραστηριότητα «Ο ιστός της ζωής», μέσα από την οποία οι μαθητές κατανόησαν βιωματικά την αλληλεξάρτηση των οργανισμών σε ένα οικοσύστημα και προβληματίστηκαν για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η διατάραξη αυτής της ισορροπίας, όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις πυρκαγιάς ή ανθρώπινης παρέμβασης.

Η δράση στο δάσος ολοκληρώθηκε με αναστοχασμό και συζήτηση, δίνοντας χώρο στους μαθητές να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα.

Επιστρέφοντας στη σχολική αυλή οι μαθητές ανέλαβαν σε κάθε σχολική μονάδα τη φύτευση φυτών (άνθη, λαχανικά και βότανα) σε παρτέρια και ειδικά διαμορφωμένα σημεία των σχολικών αυλών. Οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετείχαν με ενθουσιασμό, έπιασαν χώμα στα χέρια τους, φρόντισαν τα νέα φυτά και συνέβαλαν ουσιαστικά στη βελτίωση του σχολικού τους περιβάλλοντος. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, έγινε ξεκάθαρο πως ακόμη και μικρές, καθημερινές πράξεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην προστασία και την αναβάθμιση του χώρου όπου ζούμε.

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος οι μαθητές/τριες καλλιέργησαν την παρατηρητικότητα, τη συνεργασία και τον σεβασμό προς τη φύση, ενώ παράλληλα ήρθαν σε επαφή με τη χλωρίδα και την πανίδα του Δασοκτήματος Ωραιοκάστρου και γνώρισαν τις ιδιαιτερότητες και τις χρήσεις πολλών φυτών.

Παράλληλα, μέσα από ομαδικές δραστηριότητες ενισχύθηκαν δεξιότητες όπως η συνεργασία, η επικοινωνία και η κριτική σκέψη, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση περιβαλλοντικά υπεύθυνων στάσεων.Η ανταπόκριση των μαθητών και των εκπαιδευτικών ήταν ιδιαίτερα θετική, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της βιωματικής μάθησης και της άμεσης επαφής με τη φύση στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης.

