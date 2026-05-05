Θεαγένειο: Εθελοντές στο πλευρό καρκινοπαθών ασθενών – Τους προσφέρουν δωρεάν μακιγιάζ και βελονισμό

Κάθε Τετάρτη από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, μια αίθουσα στο Θεαγένειο αντικαρκινικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε χώρο ομορφιάς και ζωής. Η εικόνα μπορεί να είναι παράταιρη ως προς τον σκοπό ενός αντικαρκινικού νοσοκομείου όμως τα οφέλη προς τους ασθενείς είναι τεράστια.

Έμπειροι αισθητικοί και makeup artist προσφέρουν εθελοντικά και εντελώς δωρεάν περιποιήσεις προσώπου και μακιγιάζ σε ασθενείς που δίνουν τη δική τους σκληρή μάχη να ξεπεράσουν και να νικήσουν τον καρκίνο.

Το εθελοντικό αυτό πρόγραμμα που φέρει την «σφραγίδα» της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) και της επίτιμης προέδρου του συλλόγου «Άλμα ζωής» και υπεύθυνης Τέχνης και Πολιτισμού της ΕΛΛΟΚ , κ. Ελένης Ντελιοπούλου, πραγματοποιείται εδώ και 1,5 χρόνο, προσφέροντας ουσιαστική ψυχολογική στήριξη σε εκατοντάδες καρκινοπαθείς.

«Το πρόγραμμα λέγεται Beauty Art- αρχίΖΩ, φροντίΖΩ, συνεχίΖΩ. Το ΖΩ είναι γραμμένο με κεφαλαία γράμματα γιατί θέλουμε να σηματοδοτεί την ζωή. Είναι τρία ρήματα που σε αυτό το στάδιο της θεραπείας θέλουμε να τα τονίσουμε στον κάθε ασθενή» είπε στο thestival.gr η κ. Ντελιοπούλου.

Το πρόγραμμα «Beauty Art» γίνεται εδώ και 1,5 χρόνο με την πλήρη υποστήριξη και της διοίκησης του Θεαγενείου αντικαρκινικού νοσοκομείου και «έως τώρα έχουν συμμετάσχει 2.100 ασθενείς».

Η πλειονότητα των ασθενών που απολαμβάνουν τις περιποιήσεις προσώπου και το μακιγιάζ είναι γυναίκες ενώ υπήρξαν και 35 άνδρες που συμμετείχαν με χαρά, αν και όπως ανέφερε η κ. Ντελιοπούλου «προσπαθούμε να συμμετάσχουν περισσότεροι άνδρες ασθενείς».

Πολλές από τις αισθητικούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα -όπως αποκάλυψε η κ. Ντελιοπούλου– έχουν ασθενήσει από καρκίνο του μαστού καταφέρνοντας να βγουν νικήτριες.

«Το πρόγραμμα γίνεται από εθελόντριες, έμπειρες αισθητικούς και makeup artist, πολλές από τις οποίες έχουν βιώσει και οι ίδιες καρκίνο του μαστού. Το πρόγραμμα ξεκίνησε σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου και το Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα του Θεαγενείου. Το πρόγραμμα αυτό έχει ανάγκη να διερευνηθεί γιατί όταν το ξεκινήσαμε δεν ξέραμε πως θα πάει, αλλά τελικά αγαπήθηκε πάρα πολύ καθώς οι ασθενείς το έχουν μεγάλη ανάγκη, θα επεκταθεί σε περισσότερες ημέρες και θα το «τρέχουν» σύλλογοι όπως το Άλμα Ζωής και ο Σύλλογος Φίλων του Θεαγενείου και θα το εμπλουτίσουμε και με άλλες δράσεις» τόνισε η κ. Ντελιοπούλου.

Βελονισμός κάθε Παρασκευή – «Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση»

Την ίδια ώρα, ο Σύλλογος Φίλων του Θεαγενείου «Αλέξανδρος Συμεωνίδης» κάθε Παρασκευή πραγματοποιεί δωρεάν βελονισμό σε ασθενείς προκειμένου να απαλυνθεί ο πόνος και το άγχος που βιώνουν.

«Κάθε Παρασκευή κάνει ο Σύλλογος δωρεάν βελονισμό σε ασθενείς με καρκίνο οι οποίοι είτε πονάνε, έχουν στρες και άγχος. Ο βελονισμός γίνεται από παθολόγο- ογκολόγο ο οποίος έχει πάρει ειδικότητα βελονισμού. Βλέπουμε ότι το πρόγραμμα έχει φοβερή απήχηση και μέχρι τα τέλη Μαΐου είμαστε γεμάτοι και σκεφτόμαστε να το επεκτείνουμε και να προσθέσουμε κι άλλες ημέρες. Είναι αποτελεσματικό και οι ασθενείς είναι ενθουσιασμένοι» τόνισε στο thestival.gr η πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Θεαγενείου, κ. Αικατερίνη Κοντοπούλου.

Αρωγός στην προσπάθεια των εν λόγω εθελοντικών δράσεων είναι η διοίκηση του Θεαγενείου νοσοκομείου και όπως ανέφερε στο thestival.gr ο διοικητής του, κ. Νίκος Κριθαρίδης «έχουμε παραχωρήσει χώρους για να τους διευκολύνουμε».

«Είναι υποστηρικτικές δράσεις όλες αυτές για την ψυχολογία των ασθενών. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τους ασθενείς και πολύ καλό ψυχολογικό αποτέλεσμα» τόνισε ο κ. Κριθαρίδης.