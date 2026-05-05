MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Youth Pass 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τα 150 ευρώ – Δικαιούχοι, προθεσμία και διαδικασία

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Από την 1η Απριλίου 2026 είναι ανοιχτή η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για νέους ηλικίας 18 και 19 ετών σε όλη τη χώρα. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ενεργή έως και τις 15 Μαΐου 2026, ενώ η καταβολή των ποσών αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαΐου 2026.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο ή 19ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η αίτηση υποβάλλεται μία μόνο φορά, κατά τη συμπλήρωση του 18ου έτους, ενώ η ενίσχυση καταβάλλεται αυτόματα και το επόμενο έτος, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση από τον δικαιούχο.

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται σύνδεση με κωδικούς TAXISnet και προηγούμενη εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν βασικά στοιχεία επικοινωνίας, όπως email και αριθμό κινητού τηλεφώνου, καθώς και να επιλέξουν το πιστωτικό ίδρυμα που θα εκδώσει την ψηφιακή κάρτα.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία λειτουργεί ως άυλο πορτοφόλι και έχει διάρκεια ισχύος δύο ετών. Η χρήση της καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τις μετακινήσεις, όπως εισιτήρια για κινηματογράφους, θέατρα και συναυλίες, επισκέψεις σε μουσεία, αγορές βιβλίων, διαμονή σε ξενοδοχεία, καθώς και αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια ή συνδρομές σε γυμναστήρια.

Η πίστωση των ποσών πραγματοποιείται μία φορά ετησίως, με τα χρήματα να αποστέλλονται στα τραπεζικά ιδρύματα για φόρτιση των ψηφιακών καρτών έως την 31η Μαΐου κάθε έτους.

Youth pass

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός: Η αποθέωση των θριαμβευτών και το ξέσπασμα στον πάγκο – Δείτε την παρακάμερα του αγώνα

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Η απολογία του συζύγου για την άγρια δολοφονία της πρώην Μις Ελβετία: “Την αγαπούσα, μετανιώνω”

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Ο Πετρέλης τραγούδησε Μαρινέλλα με την κόρη του: “Η μικρή κλέβει την παράσταση, Θάνο” του γράφουν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Θεαγένειο: Εθελοντές στο πλευρό καρκινοπαθών ασθενών – Τους προσφέρουν δωρεάν μακιγιάζ και βελονισμό

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έρχεται φεστιβάλ καντίνας με λαχταριστές λιχουδιές και δωρεάν είσοδο για τέσσερις ημέρες!

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Αιγύπτιος ασέλγησε εις βάρος ανηλίκων στη Σύμη: Αναβλήθηκε για το 2027 η δίκη, οργή από τους κατοίκους – Δείτε βίντεο