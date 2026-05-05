MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΠΕΔΚΜ: Διαμαρτύρεται για το ενδεχόμενο αποχώρησης της αεροπορικής εταιρείας Ryanair από το αεροδρόμιο “Μακεδονία” της Θεσσαλονίκης

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Την έντονη διαμαρτυρία όλων των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας για το ενδεχόμενο αποχώρησης της αεροπορικής εταιρείας Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, εκφράζει η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), τονίζοντας πως αν επαληθευθεί θα προκαλέσει σημαντική μείωση των συγκοινωνιακών συνδέσεων και δικτυώσεων του αεροδρομίου με δεκάδες προορισμούς στο εξωτερικό.

Επισημαίνει ακόμη ότι ενδεχόμενη αποχώρηση της αεροπορικής εταιρείας από τη βάση της Θεσσαλονίκης θα επιφέρει σημαντική υποβάθμιση της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού και των επιχειρήσεων, με αντίστοιχες αρνητικές επιπτώσεις στην τουριστική κίνηση και ευρύτερα στην οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, της Κεντρικής Μακεδονίας και όλης της Βόρειας Ελλάδας. 

Το Δ.Σ της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων, σε έκτακτη συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα ότι συντάσσεται με τις πρωτοβουλίες και στηρίζει τις ενέργειες του Δήμου Θεσσαλονίκης, που ζητεί, από την εταιρεία Ryanair και τις Αρχές του Αεροδρομίου, άμεση, επίσημη και υπεύθυνη ενημέρωση επί των σχετικών αναφορών, καθώς και την αποτροπή κάθε τυχόν σχεδιαζόμενης αποχώρησης.

Υπενθυμίζεται ότι οι Δήμοι του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης εκφράζουν από την πλευρά τους την έντονη ανησυχία τους για την εξέλιξη αυτή, και ειδικότερα ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει ήδη ζητήσει επίσημη ενημέρωση, τόσο από την ίδια την εταιρεία Ryanair, όσο και από την διαχειρίστρια του Αεροδρομίου Fraport.

ΠΕΔΚΜ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 7 ώρες πριν

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Έκαναν τρύπα στον τοίχο και μπήκαν στο μεσιτικό, πήραν κάτω από 1.000 ευρώ”, λέει ένας από τους ιδιοκτήτες

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Γιώργος Παράσχος για την μάχη του με τον καρκίνο: Δεν με ενδιαφέρει αν θα πεθάνω, με νοιάζει να μου πει ο Χριστός “έλα σε περιμένω”

ΚΑΙΡΟΣ 11 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Γεωργιάδης για Τσίπρα: Είναι μακράν ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας της νεότερης ιστορίας μας ιστορίας

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκαν οκτώ άτομα για “φάμπρικα” πλαστών δολαρίων – Ο ΠΑΟΚ και ο… Σαντάμ Χουσεΐν