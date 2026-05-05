Νένα Μεντή για Άννα Παναγιωτοπούλου: Δεν ήμασταν φίλες, δεν ταιριάζαμε – Είχε ανασφάλειες στη δουλειά

Στη σειρά «Τρεις Χάριτες» και στις συμπρωταγωνίστριές της αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Νένα Μεντή, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Στούντιο 4» το απόγευμα της Τρίτης (5/5).

«Παιδιά, είναι πολύ μικρή η ζωή. Δηλαδή, σας λέω κάτι επειδή είστε νέοι. Από τα εξήντα μου μέχρι σήμερα, πέρασε σαν μια ανάσα η ζωή. Με δύσκολα πράγματα, με επικίνδυνα πράγματα, με κούραση μεγάλη, με αγωνία για τη ζωή ανθρώπων δικών μου», είπε αρχικά η Νένα Μεντή.

Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε για την Άννα Παναγιωτοπούλου, η ηθοποιός ανέφερε: «Κοιτάξτε, η Άννα, πέρα απ’ την προσωπική μας σχέση, που δεν ταιριάζαμε αλλά αγαπιόμαστε, και αλληλοεκτιμιόμαστε. Δεν ταιριάζαμε σαν άνθρωποι. Δεν ήταν ποτέ φίλη μου. Ήταν μια αγαπημένη μου συνάδελφος. Είχε άλλα μυαλά απ’ τα δικά μου, τελείως. Άλλους χρόνους, άλλους ρυθμούς, άλλο χιούμορ. Όμως, έχω κάνει τις περισσότερες δουλειές στο θέατρο με την Άννα. Ήταν και οι Τρεις Χάριτες που μας ενώσανε πολύ. Περάσαμε τρία χρόνια πάρα πολύ καλά, χωρίς καμία ένταση».

«Δεν είχαμε ποτέ καβγάδες. Με τη Μίνα Αδαμάκη κάτι είχαμε λίγο… ασήμαντα. Πήγαμε περιοδείες, γυρνάγαμε νύχτα με το τρένο, γιατί δεν μπαίναμε σε αεροπλάνο και οι δύο. Όπου έκανα εγώ μια στραβή, γιατί η Άννα ήταν πολύ πιο διακριτική από μένα, της ζητούσα συγγνώμη. Και της έλεγα “Αννούλα μου, δεν αφορούσε εσένα, έκανα εγώ ένα σχόλιο”. Η Άννα Παναγιωτοπούλου είχε ανασφάλειες και στη δουλειά. Συνήθως αυτοί με το μεγάλο ταλέντο έχουν ανασφάλειες», κατέληξε η Νένα Μεντή.