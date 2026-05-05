Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή ο 67χρονος που μπούκαρε με σφυρί σε τράπεζα – “Πήγα γιατί δεν μπήκε ολόκληρη η σύνταξη”

Ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί οδηγείται ο 67χρονος που, το πρωί της Δευτέρας, εισέβαλε με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απειλώντας τους υπαλλήλους.

Σύμφωνα με το protothema.gr, ο κατηγορούμενους διώκεται για το κακούργημα της απόπειρας ληστείας και για παράνομη οπλοφορία, καθώς εκτός από το σφυρί φαίνεται πως είχε πάνω του ένα κατσαβίδι και ένα ψαλίδι.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους κατά τη μεταγωγή του στα δικαστήρια, ανέφερε ότι «πήγα στην τράπεζα γιατί δεν μπήκε όλη η σύνταξη και δεν είχα λεφτά για να κλείσω το μαγαζί που θέλω να πάρω».

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με καταθέσεις που συγκέντρωσε η ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος ζητούσε επιτακτικά από τους τραπεζικούς υπαλλήλους να του «καταβάλλουν ολόκληρο το ποσό της σύνταξής του» και προκάλεσε αναστάτωση.

Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει λάβει κατά το παρελθόν υποστήριξη για θέματα ψυχικής υγείας.

