Το σνακ που σώζει από τη δυσκοιλιότητα και μάλλον το έχετε ήδη στην κουζίνα σας

Η δυσκοιλιότητα είναι ένα κοινό πεπτικό πρόβλημα, που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, οδηγώντας συχνά σε δυσφορία, φούσκωμα και ταλαιπωρία στην τουαλέτα.

Πολλοί αναζητούν βραχυπρόθεσμη λύση στα καθαρτικά, αλλά οι διατροφικές αλλαγές παραμένουν η πιο αποτελεσματική μακροπρόθεσμη λύση. Μια τέτοια φυσική θεραπεία, που συνεχίζει να κερδίζει την προσοχή, είναι τα αποξηραμένα φρούτα.

Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς τα αποξηραμένα φρούτα ανακουφίζουν από τη δυσκοιλιότητα, ποια είναι πιο αποτελεσματικοί και γιατί.

Τα αποξηραμένα φρούτα ανακουφίζουν από τη δυσκοιλιότητα;

Ναι, ορισμένα αποξηραμένα φρούτα έχουν αποδειχθεί κλινικά ότι βελτιώνουν τη συχνότητα των κοπράνων και ανακουφίζουν τα συμπτώματα δυσκοιλιότητας, ειδικά όταν καταναλώνονται τακτικά.

Τα αποξηραμένα φρούτα έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και φυσική σορβιτόλη, ουσίες που βοηθούν στην απαλότητα των κοπράνων και στην προώθηση της κινητικότητας του εντέρου. Μια κλινική μελέτη που παρουσιάστηκε στο Digestive Disease Week 2025 έδειξε, ότι η καθημερινή κατανάλωση συγκεκριμένων αποξηραμένων φρούτων βελτίωσε τη δυσκοιλιότητα σε ενήλικες με σπάνιες συνήθειες του εντέρου.

Πώς λειτουργούν τα αποξηραμένα φρούτα για την ανακούφιση από τη δυσκοιλιότητα;

Τα αποξηραμένα φρούτα υποστηρίζουν την υγεία του πεπτικού συστήματος συνδυάζοντας φυτικές ίνες, σορβιτόλη και φυτοχημικά που διεγείρουν την κινητικότητα του εντέρου και αυξάνουν την υγρασία των κοπράνων.

Οι αδιάλυτες ίνες προσθέτουν όγκο στα κόπρανα και επιταχύνουν τον χρόνο διέλευσης.

Οι διαλυτές ίνες ζυμώνονται στο παχύ έντερο, μαλακώνουν τα κόπρανα και υποστηρίζουν τα βακτήρια του εντέρου.

Η σορβιτόλη -μια αλκοόλη ζάχαρης- αντλεί νερό στα έντερα, ενεργώντας ως φυσικό καθαρτικό.

Αυτά τα στοιχεία λειτουργούν συνεργιστικά, για να διευκολύνουν τις κινήσεις του εντέρου χωρίς τις παρενέργειες των διεγερτικών καθαρτικών.

Ποια αποξηραμένα φρούτα είναι καλύτερα κατά της δυσκοιλιότητας;

Ορισμένα αποξηραμένα φρούτα έχουν ισχυρότερα καθαρτικά αποτελέσματα λόγω υψηλότερης περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες και σορβιτόλη.

Αποξηραμένα φρούτα Φυτικές ίνες ανά 100 γρ. Περιεχόμενο σορβιτόλης Αποτέλεσμα Δαμάσκηνα 7 γρ. Υψηλό Πολύ αποτελεσματικά Σύκα 9 γρ. Μέτριο Εξαιρετικά αποτελεσματικά Σταφίδες 4 γρ. Χαμηλό Ήπιες έως μέτριες Βερίκοκα 7 γρ. Μέτριο Μέτρια Χουρμάδες 8 γρ. Χαμηλό Ήπιοι

Τα δαμάσκηνα, ειδικότερα, έχουν μελετηθεί εκτενώς και έχει αποδειχθεί ότι υπερτερούν των ινών ψυλλίου (συνήθης ουσία στα καθαρτικά) στη βελτίωση της συνοχής των κοπράνων και της συχνότητας κένωσης.

Πόσα αποξηραμένα φρούτα πρέπει να φάτε;

Οι ειδικοί προτείνουν μέτρια ημερήσια πρόσληψη για να αποφευχθεί η γαστρεντερική διαταραχή και να επωφεληθείτε από τις καθαρτικές επιδράσεις.

Δαμάσκηνα: 5–10 φρούτα (40–100g) ημερησίως

Σύκα ή βερίκοκα: 3–5 φρούτα ημερησίως

Σταφίδες ή χουρμάδες: 1 μικρή χούφτα

Για να αποφύγετε το φούσκωμα, ξεκινήστε με μικρότερες ποσότητες και αυξήστε τις σταδιακά. Επίσης, πίνετε άφθονο νερό: οι φυτικές ίνες χρειάζονται υγρά για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.

Υπάρχουν κίνδυνοι ή παρενέργειες;

Αν και είναι γενικά ασφαλή, τα αποξηραμένα φρούτα μπορούν να προκαλέσουν πεπτική δυσφορία, εάν καταναλωθούν υπερβολικά.

Η υπερβολική σορβιτόλη μπορεί να οδηγήσει σε αέρια, κράμπες ή διάρροια

Η υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη μπορεί να αυξήσει το σάκχαρο στο αίμα, ειδικά σε άτομα με διαβήτη

Η υπερβολική κατανάλωση φυτικών ινών χωρίς αρκετό νερό μπορεί να επιδεινώσει τη δυσκοιλιότητα

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν τα αποξηραμένα φρούτα να αντικαταστήσουν τα συμπληρώματα φυτικών ινών για τη δυσκοιλιότητα;

Ναι, σε πολλές περιπτώσεις. Οι φυσικές ίνες από αποξηραμένα φρούτα παρέχουν τόσο χύμα όσο και ζυμώσιμες ίνες, συχνά με καλύτερη ανοχή και πρόσθετα θρεπτικά συστατικά.

Είναι ο χυμός δαμάσκηνου εξίσου αποτελεσματικός με τα ολόκληρα δαμάσκηνα;

Ο χυμός δαμάσκηνου περιέχει σορβιτόλη αλλά στερείται της πλήρους περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες στα ολόκληρα δαμάσκηνα, γεγονός που τον καθιστά ελαφρώς λιγότερο αποτελεσματικό, αλλά εξακολουθεί να είναι χρήσιμος.

Μπορούν τα παιδιά να φάνε αποξηραμένα φρούτα για την ανακούφιση της δυσκοιλιότητας;

Ναι, σε μερίδες κατάλληλες για την ηλικία τους. Ο πουρές δαμάσκηνου ή μικρές ποσότητες αποξηραμένων σύκων ή βερίκοκων μπορούν να υποστηρίξουν μια ήπια ανακούφιση.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να δράσουν τα αποξηραμένα φρούτα;

Τα αποτελέσματα μπορούν να ξεκινήσουν μέσα σε 6 έως 12 ώρες, αλλά πιο σταθερά οφέλη παρατηρούνται μετά από 3-7 ημέρες ημερήσιας πρόσληψης.

Είναι τα αποξηραμένα φρούτα ασφαλή για άτομα με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου;

Εξαρτάται. Μερικά, όπως τα δαμάσκηνα και τα μήλα, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε FODMAP και μπορεί να επιδεινώσουν τα συμπτώματα σε ευαίσθητα άτομα.

Σύνοψη

Τα αποξηραμένα φρούτα —ειδικά τα δαμάσκηνα και τα σύκα— προσφέρουν μια φυσική, αποτελεσματική και προσιτή θεραπεία για τη δυσκοιλιότητα. Πλούσια σε φυτικές ίνες και σορβιτόλη, αυτά τα φρούτα μπορούν να υποστηρίξουν την υγεία και την κανονικότητα του εντέρου χωρίς τους κινδύνους της μακροχρόνιας χρήσης καθαρτικών.

Όταν ενσωματώνονται προσεκτικά στη διατροφή και συνδυάζονται με επαρκή ενυδάτωση, μπορούν να ανακουφίσουν σημαντικά τα συμπτώματα της χρόνιας δυσκοιλιότητας και να προάγουν την πεπτική άνεση.

Πηγή: onmed.gr