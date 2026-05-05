Θεοδωρικάκος προς ΠΑΣΟΚ: Μη λέτε ψέματα, ψηφίστε το νομοσχέδιο προστασίας των καταναλωτών

Σε πολιτική αντιπαράθεση εξελίσσεται η συζήτηση γύρω από το επικείμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των καταναλωτών, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός Μαΐου.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, τοποθετήθηκε με αφορμή την κριτική του ΠΑΣΟΚ, παρουσιάζοντας βασικές πτυχές της κυβερνητικής πρωτοβουλίας και ασκώντας παράλληλα σκληρή κριτική στην αξιωματική αντιπολίτευση.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, η ρύθμιση αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, καθώς και πιστωτικές κάρτες έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, ένα ζήτημα που –όπως σημείωσε– αγγίζει χιλιάδες νοικοκυριά.

Κεντρικό στοιχείο του νομοσχεδίου αποτελεί η θέσπιση ανώτατου ορίου επιβάρυνσης (πλαφόν), το οποίο θα κυμαίνεται μεταξύ 30% και 50% του αρχικού κεφαλαίου του δανείου. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για μέτρο που αποσκοπεί στην αποτροπή υπέρμετρης οικονομικής πίεσης στους δανειολήπτες.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι, αν και η πρωτοβουλία ενσωματώνει ευρωπαϊκές οδηγίες, το συγκεκριμένο εύρος πλαφόν δεν προβλέπεται από αυτές, αλλά αποτελεί –όπως είπε– πολιτική επιλογή της κυβέρνησης για ενίσχυση της προστασίας των πολιτών.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός κατηγόρησε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για διαστρέβλωση της πραγματικότητας, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να δημιουργήσει την εικόνα πως η κυβέρνηση ευνοεί τους οικονομικά ισχυρούς.

«Οι Έλληνες γνωρίζουν ότι με πράξεις αποδεικνύουμε πως νοιαζόμαστε για όλους τους πολίτες», σημείωσε, καλώντας το ΠΑΣΟΚ να στηρίξει το νομοσχέδιο όταν αυτό κατατεθεί στη Βουλή.