Επιστροφή του τρένου στο Αμύνταιο μετά από τρία χρόνια: Δοκιμαστική διαδρομή με Κυρανάκη – Δείτε εικόνες και βίντεο

Επέστρεψε μετά από τρία χρόνια τρένο στο Αμύνταιο σήμερα Τρίτη, με την επανεκκίνηση της σιδηροδρομικής γραμμής.

Στο πρώτο δρομολόγιο από Έδεσσα επέβαινε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Είναι κάτι που ζητάει η τοπική κοινωνία, το έχει ανάγκη ο κόσμος και ήταν δική μου προτεραιότητα, με τους ανθρώπους από τον ΟΣΕ και τη Hellenic Train, να μπορέσουμε να λύσουμε τα τεχνικά προβλήματα, τα θέματα ραδιοκάλυψης στις σήραγγες, να καθαρίσουμε τη γραμμή και να μπει σε μια κατάσταση βιώσιμη ώστε να ξεκινήσουν τα δρομολόγια», σημείωσε ο κ. Κυρανάκης.

Σύμφωνα με το e-ptolemeos.gr, η πρώτη δοκιμαστική διαδρομή ήταν επιτυχημένη, οι επιβαίνοντες απόλαυσαν το πανέμορφο τοπίο γύρω από τη λίμνη και το φυσικό τοπίο, με τον υπουργό να χαρακτηρίζει την εικόνα μαγική, που αξίζει να τη δουν όλοι οι Έλληνες.

Επίσης, δεσμεύθηκε ότι μέχρι τέλη Μαΐου θα ξεκινήσουν κανονικά τα δρομολόγια για το κοινό.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Αμύνταιου, Γιάννης Λιάσης, έκανε λόγο για μια «ιστορική στιγμή», δεδομένου ότι η περιοχή τρία χρόνια τώρα δεν είχε τρένο, τονίζοντας ότι: «Το τρένο ιστορικά συνδέεται με το Αμύνταιο. Εδώ βρίσκεται η διακλάδωση για Φλώρινα και Πτολεμαΐδα. Είναι μια ιστορική στιγμή. Για μας το τρένο πάντα αποτελούσε το κύριο μέσο μετακίνησης για τους κατοίκους. Ευχόμαστε αυτό να εξελιχθεί και να έρθει και η εμπορική αμαξοστοιχία, ώστε να υπάρχει μια πλήρης σύνθεση, που θα συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής».

«Είναι πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι θα είναι πολύ θετική η ανταπόκριση των κατοίκων, και για τη μετακίνησή τους και για τη μετακίνηση των εμπορευμάτων», συμπλήρωσε.

Ο κ. Λιάσης ζήτησε να μην μείνουν μόνο στη διασύνδεση με τη Φλώρινα, αλλά να προχωρήσει και η διασύνδεση και με την Εορδαία αλλά και την Κοζάνη, ενώ πρότεινε η σιδηροδρομική σύνδεση να επεκταθεί, και να συνεχίσει προς Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Αμανατίδης, σχολίασε την έλευση του τρένου στο Αμύνταιο και τι σημαίνει πρακτικά η επανέναρξη του τρένου στην περιοχή. «Θα έχουμε ένα μέσο σταθερής τροχιάς στην περιοχή, που θα συνδέει τη Φλώρινα, με το Αμύνταιο, το Νομό Πέλλας και τη Θεσσαλονίκη. Στόχος είναι να μεταφέρονται και τα εμπορεύματα σιγά σιγά», είπε.

Επίσης, έθεσε την ανάγκη διασύνδεση της γραμμής με τα βόρεια σύνορα και την επέκταση προς Πτολεμαΐδας. Για την έλευση του τρένου στην Κοζάνη, απάντησε πως έχει ενταχθεί η πρώτη στο κομμάτι Κοζάνη-Αεροδρόμιο και θα εξοικονομηθούν κονδύλια και για τη δεύτερη γέφυρα προς Δρέπανο, σημειώνοντας πως είναι σε φάση περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

«Αν δεν κολλήσουμε στις απαλλοτριώσεις, ευελπιστών να ξεκινήσουμε εφέτος… Τα λεφτά υπάρχουν, πάνω από 11 εκ. ευρώ διαθέσιμα. Για το θέμα της σύνδεσης στα ορυχεία υπάρχει επαφή με τη ΔΕΗ και θα κάνουμε σύσκεψη με τους δημάρχους Κοζάνης, Εορδαίας, ΔΕΗ και ΟΣΕ, για να δούμε το θέμα συνεχής καθίζησης και αν θα χρειαστεί αλλαγή χάραξης», απάντησε.

Για το θέμα των επενδυτών, απάντησε πως η περιοχή είναι ελκυστική, βρίσκεται σε κομβικό στοιχείων οδικών συνδέσεων, σημειώνοντας ότι είμαστε σε έναν «φιλοεπενδυτικό τόπο», προσθέτοντας πως οι επίδοξοι επιχειρηματίες ρωτούν για το τρένο στην περιοχή.

Πηγή: e-ptolemeos.gr