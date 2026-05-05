Δίκη Βαλυράκη: Ανοιχτά ερωτήματα από την κατάθεση ιατροδικαστή για τα θανατηφόρα τραύματα – Στις 7 Μαΐου η επόμενη συνεδρίαση

Στο δικαστήριο συνεχίστηκε η εκδίκαση της υπόθεσης για τον θάνατο του Σήφης Βαλυράκης, με την κατάθεση ενός εκ των τριών ιατροδικαστών που συμμετείχαν στη νεκροψία – νεκροτομή να ρίχνει φως, αλλά και να διατηρεί ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου του πρώην υπουργού.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, ο μάρτυρας περιέγραψε ευρήματα που συνδέουν τον θάνατο με πολλαπλά τραύματα, εκ των οποίων δύο χαρακτηρίστηκαν ως θανατηφόρα. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί με βεβαιότητα ο ακριβής μηχανισμός πρόκλησής τους.

«Δεν μπορώ να αποκλείσω το κοντάρι. Βρέθηκε στο νερό με χτυπήματα και για αυτό είδαμε ότι είχε εισροφήσει νερό. Δεν ξέρω αν τα χτυπήματα έγιναν στη στεριά ή στο νερό», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας πως δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί αν τα τραύματα προκλήθηκαν από συγκεκριμένο αντικείμενο.

Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί με τις καταθέσεις των άλλων δύο ιατροδικαστών, οι οποίοι απουσιάζουν λόγω αναρρωτικής άδειας.

Παράλληλα, στο δικαστήριο βρίσκεται και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει πραγματοποιήσει παρέμβαση, ωστόσο δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε δήλωση με το πέρας της διαδικασίας.

Η δίκη θα συνεχιστεί την Πέμπτη 7 Μαΐου, στις 09:30, στο Κτίριο 9, Αίθουσα 14.