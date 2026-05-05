Επιμένει ο Γ. Παπαδόπουλος: “Έρχεται μεγάλος σεισμός στην Ελλάδα – Ίσως στον Κορινθιακό”

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος μίλησε για την ανάγκη διαρκούς επιστημονικής παρακολούθησης των φυσικών φαινομένων και ουσιαστικής προετοιμασίας απέναντι σε πιθανούς κινδύνους, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1. Ο γνωστός σεισμολόγος επανέλαβε ότι «έρχεται μεγάλος σεισμός στην Ελλάδα», επισημαίνοντας ότι η περιοχή του Κορινθιακού κόλπου χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.

Αφορμή για τη συνέντευξη στάθηκε η πρόσφατη βράβευσή του με το μετάλλιο Sergey Soloviev από την Ευρωπαϊκή Γεωεπιστημονική Ένωση. Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στη σημασία της διάκρισης, αλλά και στο αντικείμενο της ομιλίας του, που επικεντρώνεται στη μελέτη φυσικών κινδύνων και φαινομένων όπως οι σεισμοί και τα τσουνάμι.

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: “Το ηφαίστειο της Σαντορίνης κάποια στιγμή θα ξυπνήσει”

Όπως εξήγησε, η απονομή του μεταλλίου γίνεται κάθε χρόνο σε έναν επιστήμονα διεθνούς κύρους για τη συμβολή του στην κατανόηση των φυσικών κινδύνων. Η δική του διάλεξη εστιάζει στο ηφαίστειο της Σαντορίνης και στα συνοδά φαινόμενα, με έμφαση στη σημασία της πρόληψης.

Ο κ. Παπαδόπουλος χαρακτήρισε το ηφαίστειο «κοιμώμενο», σημειώνοντας πως, όπως και οι άνθρωποι, κάποια στιγμή θα «ξυπνήσει». Το ζητούμενο, όπως είπε, δεν είναι το πότε, αλλά η κατανόηση της λειτουργίας του μέσα από συνεχή επιστημονική μελέτη και σύγκριση με άλλα ηφαίστεια παγκοσμίως, ώστε να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα προστασίας.

«Το ηφαίστειο βρίσκεται σε ύπνωση, όπως οι άνθρωποι όμως όταν κοιμούνται ξυπνούν έτσι και το ηφαίστειο κάποια στιγμή θα ξυπνήσει… Εκείνο που μετράει είναι η μελέτη του, να καταλάβουμε πώς ακριβώς λειτουργεί… και να προτείνουμε μέτρα προστασίας σε περίπτωση που το ηφαίστειο επανενεργοποιηθεί οποτεδήποτε κι αν συμβεί αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο επιχειρησιακό σχέδιο «Τάλως» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, τονίζοντας ότι τέτοια σχέδια πρέπει να επικαιροποιούνται διαρκώς με βάση τα νέα επιστημονικά δεδομένα.

“Θα γίνει μεγάλος σεισμός”

Αναφορικά με την εκτίμησή του για ισχυρό σεισμό τα επόμενα χρόνια, ο κ. Παπαδόπουλος δήλωσε ότι παραμένει σταθερός στη θέση του. Όπως υπογράμμισε, η πολυετής εμπειρία του στη διαχείριση κρίσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό δεν του επιτρέπει επιπολαιότητες, χωρίς ωστόσο να προβεί σε χρονικό προσδιορισμό.

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη προετοιμασίας των περιοχών υψηλού κινδύνου, με έμφαση στον Κορινθιακό κόλπο. Όπως είπε, γύρω από την περιοχή υπάρχουν πολλές πόλεις και οικισμοί που πρέπει να αξιολογήσουν το επίπεδο ετοιμότητάς τους απέναντι σε έναν ισχυρό σεισμό.

«Ασφαλώς επιμένω, πρώτα απ’ όλα να σας πω ότι δεν είμαι τόσο νέος για να είμαι επιπόλαιος… Δεν άκουσα όμως κανέναν να λέει “υπάρχουν μέτρα προστασίας για τις πόλεις και τους οικισμούς που βρίσκονται γύρω από τον Κορινθιακό”; Είναι πάρα πολλές πόλεις και κωμοπόλεις για τις οποίες πρέπει να δούμε πόσο είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν έναν ισχυρό σεισμό όποτε κι αν αυτός γίνει και αυτό είναι το ζουμί της υποθέσεως», κατέληξε ο σεισμολόγος.