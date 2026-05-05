Ντοκιμαντέρ “Στο χιλιοστό”: Οι προεκλογικές υποσχέσεις Τσίπρα και το μυστικό ραντεβού με τον Γερμανό πρέσβη

Τι πραγματικά συνέβη το καλοκαίρι του 2015; Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα του τότε πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα στην έξοδο από το ευρώ; Και ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν όχι μόνο το μέλλον της χώρας, αλλά και την πορεία της ίδιας της Ευρώπης; «Βουτιά» στο παρελθόν επιχειρεί το ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό» που έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Δευτέρας (04.05.2026) στον ΣΚΑΪ.

Μια σειρά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ με ρυθμό πολιτικού θρίλερ, που επιστρέφει στο πιο κρίσιμο σημείο της ελληνικής κρίσης – τότε που οι αποφάσεις της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα λαμβάνονταν στο παρά ένα και η έκβαση παρέμενε αβέβαιη μέχρι την τελευταία στιγμή.

Το πρώτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ποιος κολυμπάει γυμνός;» επικεντρώνεται στο κλίμα πριν την εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, τις προεκλογικές υποσχέσεις και τον ασφυκτικό κλοιό των δανειστών.

Για το περίφημο «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης», τις υποσχέσεις του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ το 2014, λίγο πριν έρθει στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ, πρωταγωνιστές και συνοδοιπόροι του τότε, είναι αποκαλυπτικοί.

«Σκεφτήκαμε ότι αερολογεί, αλλά τα αυτιά ήταν ευχαριστημένα» λέει ο τότε υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παναγιώτης Λαφαζάνης για να προσθέσει:

«Οποιοδήποτε από αυτά τα μέτρα προϋπέθετε να καταργηθούν τα μνημόνια. Δεν έβγαιναν με χαρτί και στυλό, ο ίδιος έλεγε ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα με την τρόικα».

Όσο για την προεκλογική περίφημη φράση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των μνημονίων με ένα νόμο και ένα άρθρο, ο κύριος Λαφαζάνης λέει: «Για να καταργήσεις τα μνημόνια θέλεις επανεξέταση όλων τω νόμων της χώρας, αυτό δεν γίνεται με ένα νόμο και ένα άρθρο, πατώντας ένα κουμπί. Του το έλεγα συνέχεια: Είναι ένα σλόγκαν δημαγωγικό λαϊκίστικο και φθηνό και η απάντησή του ήταν ”ε, αυτό το θέλει ο κόσμος”».

Για την άλλη περίφημη ατάκα του τότε πρωθυπουργού από την Κρήτη ότι «θα χορεύουν πεντοζάλη οι αγορές», ο Γιώργος Σταθάκης, υπουργός Οικονομίας εκείνη την εποχή, λέει χαμογελώντας: «Ήταν ένα ευχάριστο λογοπαίγνιο» για να παραδεχθεί: «Η πραγματική πολιτική γίνεται όπως γίνεται και οι αγορές ήξεραν κι εμείς, σε μια προεκλογική περίοδο υπάρχει και το θυμικό που πρέπει να συντηρούμε…».

Από την πλευρά του ο τότε υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος λέει ανοικτά ότι ήταν λάθος η απόφαση να καταψηφιστεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον οποίο είχαν προτείνει οι Αντώνης Σαμαράς και Ευάγγελος Βενιζέλος: «Το πιο σημαντικό ήταν η απόφαση να μην ψηφίσουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να πέσει η κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου. Το θεωρώ ακόμη ότι ήταν λάθος και δεν βοήθησε την μετέπειτα οικονομική πολιτική».

Από την πλευρά του, ο πρώην στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Παππάς υποστηρίζει ότι «τα πολιτικά κόμματα που θέλουν να πρωταγωνιστούν πρέπει όταν έρχεται η ώρα να το κάνουν».

Ο Πίτερ Σόοφ, εκείνη την περίοδο πρέσβης της Γερμανίας στην Αθήνα, αποκαλύπτει ότι είχε μυστική συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα το 2014 στην Κουμουνδούρου: «Ήμασταν μόνο οι δυο μας, ήταν ευγενής παρά την δημόσια συγκρουσιακή ρητορική του. Αυτό που εξέλαβα ήταν η πρόθεσή του να διαμηνύσω στο Βερολίνο πως δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας και πως ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή του θα συνεργαζόταν».

«Δυσκόλευε την κατάσταση το ότι έλεγε πως ήμασταν όλοι τρελοί», λέει ο τότε πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ για τον Γιάνη Βαρουφάκη.

«Νομίζω πως πίστευε πως ήταν ξεκάθαρο ποια πλευρά ήταν εκείνη που ζητούσε κάτι και ποια πλευρά ήταν σε θέση να πει ναι ή όχι. Είχε να κάνει με επίδειξη ισχύος», καταλήγει ο κύριος Ντάισελμπλουμ, υπογραμμίζοντας πως ο ίδιος δεν συμφωνούσε με αυτό, αντιλαμβανόμενος πως η νέα κυβέρνηση ανήλθε στην εξουσία δημοκρατικά- με την ψήφο των πολιτών- κι έτσι η Ευρώπη όφειλε να συνεργαστεί μαζί της».

Όσον αφορά την συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών, ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, θυμάται ένα ιδιαιτέρως περίεργο κλίμα, με το κτίριο να είναι σχεδόν άδειο. Μετά τις φιλικές πρώτες συζητήσεις, εντύπωση είχε κάνει στον τότε πρόεδρο του Eurogroup, η πρόθεση του Γιάνη Βαρουφάκη να απολύσει εκατοντάδες υπαλλήλους του υπουργείου, καθώς έκρινε πως δεν μπορούσε να τους εμπιστευτεί.

Για τον Γιώργο Σταθάκη πάντως, το κλίμα, όπως το ανακαλεί στη μνήμη του ο κύριος Ντάισελμπλουμ, ήταν πολύ καλό αφού ειπώθηκαν και από τις δύο πλευρές κάποιες πολύ εισαγωγικές πρώτες σκέψεις χωρίς ωστόσο να μην υπάρχουν και έμμεσες απειλές περί «δραματικής κατάστασης» και φόβου για να «μην συμβεί κάτι το δραματικό».

«Ο Βαρουφάκης ήταν λιγότερο γνωστός απ’ όσο μας έκανε να πιστεύουμε! Μιλούσε τόσο υπερβολικά», αποκαλύπτει ο Τόμας Βίζερ, ο Αυστριακός πρώην πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Eurogroup.

Μάλιστα, προσθέτει πως δεν χρειάστηκε καν να μεριμνήσει ώστε να μάθει κάποια πράγματα γύρω από το άτομο του αφού ο ίδιος ο Γιάνης Βαρουφάκης φρόντιζε να μιλά και να εκφράζεται τόσο υπερβολικά, ώστε δεν χρειαζόταν να ξέρει κανείς κάτι περισσότερο για εκείνον.

Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Βίζερ υπογράμμισε πως η Ευρώπη έδειξε ξεκάθαρα την πρόθεση της να βοηθήσει την Ελλάδα, στο βαθμό που μπορούσε, να παραμείνει εντός της Ένωσης και του Ευρώ.

Ωστόσο, όπως τονίζει, ο πρόεδρος του Εurogroup από το 2013 μέχρι το 2018, Γερούν Ντάισελμπλουμ, από την άλλη πλευρά υπήρχε ένα νέος υπουργός Οικονομικών που έλεγε πως «ήμασταν όλοι τρελοί και πως η προσέγγιση, τα τελευταία χρόνια, ήταν λάθος».

Μάλιστα με βάση το παραπάνω, κάποιοι από τους Ευρωπαίους εταίρους, θυμάται, τον συμβούλευαν να μην μεταβεί στην Αθήνα.

«Κάποιοι, όπως λόγου χάρη ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, πίστευαν πως θα φαινόταν άσχημο να πηγαίναμε εμείς στην Αθήνα», σχολιάζει ο ενδεικτικά το κύριος Βίζερ.

«Αυτή τη νέα κυβέρνηση την καλωσόρισαν πολλοί. Στη Βόρεια Ευρώπη, ας πούμε, ή στην υπόλοιπη Ευρώπη. Περιμέναμε μια νέα προσέγγιση από μια κυβέρνηση που θα αντιμετώπιζε πιο σοβαρά την καταπολέμηση της διαφθοράς. Θα έλεγα ξεκάθαρα ότι η υπόλοιπη Ευρώπη ήταν πολύ ανοικτή στο να ακούσει τι ήθελε η νέα κυβέρνηση και να συνεχίσει τη συνεργασία», εξιστορεί ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Κλάους Ρέγκλινγκ.

Η επεισοδιακή συνέντευξη Τύπου

Ο κεντρικός τραπεζίτης, Γιάννης Στουρνάρας αποκάλυψε ότι μετά το επεισόδιο του Γιάνη Βαρουφάκη με τον Γερούν Ντάισελμπλουμ μπροστά στις κάμερες, όταν και ο τότε υπουργός Οικονομικών αποκάλεσε την Τρόικα, «σαθρά δομημένη επιτροπή» με την οποία η κυβέρνηση δεν είχε πρόθεση να συνεργαστεί, επικοινώνησε με τον τότε πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αναρωτήθηκε: «Είπε τέτοιο πράγμα. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα;».

Τότε, όπως αποκάλυψε ο Γιάννης Στουρνάρας, του έδωσε το τηλέφωνο του Μάριο Ντράγκι, με τον οποίο επικοινώνησε ο τότε πρωθυπουργός, διαβεβαιώνοντας ότι αυτά που δήλωσε ο τότε υπουργός Οικονομικών, ότι δεν έχουν σκοπό να συνεργαστούν με την τρόικα, δεν ισχύουν.

«Όλα αυτά φυσικά λέγονταν στα Ελληνικά, οπότε άκουγα τον τόνο της φωνής του αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω τι λέει», περιγράφει ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, προσθέτοντας πως, για κάποιο λόγο, η διερμηνεία καθυστερούσε πολύ.

«Οπότε βρέθηκα να κάθομαι δίπλα σε έναν τύπο που ανέτρεπε όλα όσα προσπαθούσα να καταφέρω για τους ηρεμήσω όλους και να υπάρξει εποικοδομητική συζήτηση».

«Ήλπιζα πως ο Τσίπρας έψαχνε μία πρόταση για να μην τα κάνει λαμπόγυαλα με τους Ευρωπαίους», θυμάται ο Σταύρος Θεοδωράκης, που ως πρόεδρος του «Ποταμιού» είχε ενεργό συμμετοχή στις κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις.

Το δεύτερο από τα συνολικά έξι επεισόδια της σειράς ντοκιμαντέρ «Στο Χιλιοστό», από τις δημοσιογράφους Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτώρια Δενδρινού, βασισμένη στο best seller βιβλίο τους, «Η Τελευταία Μπλόφα», θα μεταδοθεί στις 9 το βράδυ της Δευτέρας, 11 Μαΐου.