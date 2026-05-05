Θεσσαλονίκη: Επιχειρηματίας κατήγγειλε ότι μπούκαραν στο μεσιτικό γραφείο του και έκλεψαν 297.000 ευρώ από χρηματοκιβώτιο
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Στο στόχαστρο διαρρηκτών βρέθηκε ένα μεσιτικό γραφείο στην ανατολική Θεσσαλονίκη, οι οποίοι φέρονται να σήκωσαν ένα υπέρογκο ποσό από το χρηματοκιβώτιο της επιχείρησης.
Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο επιχειρηματίας στο Τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου- Αναλήψεως, χθες διαπίστωσε πως το γραφείο του έγινε στόχος διάρρηξης. Όπως είπε στις Αρχές, ο δράστης ή οι δράστες κατάφεραν να εισέλθουν εντός της επιχείρησης ανοίγοντας τρύπα σε τοίχο!
Σύμφωνα με τον ίδιο, από το χρηματοκιβώτιο της επιχείρησης έκανε φτερά το ποσό των 297.000 ευρώ!
Οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση είναι σε εξέλιξη.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Σκέψεις για Fuel Pass και το καλοκαίρι – Νέο πακέτο μέτρων 200 εκατ. ευρώ φέρνει η κλιμάκωση της κρίσης στο Ιράν
- Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση για άτομα που διαμένουν παράνομα στη χώρα – Έξι συλλήψεις
- Ο Εμανουέλ Μακρόν τραγούδησε το La Bohème του Σαρλ Αζναβούρ σε σύνοδο στην Αρμενία – Δείτε βίντεο