Basketball League: Αποφασισμένος ο ΠΑΟΚ να “σφραγίσει” αύριο την πρόκριση για τα ημιτελικά των πλέι οφ

Το… «εισιτήριο» για τα ημιτελικά των πλέι οφ της Greek Basketball League είναι αποφασισμένος να «σφραγίσει» αύριο (19:00, ΕΡΤ2 Σπορ) ο ΠΑΟΚ απέναντι στο Περιστέρι στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», στο δεύτερο ματς της μεταξύ τους σειράς για τα προημιτελικά.

Ο «Δικέφαλος» έχει το προβάδισμα στη σειρά με 1-0, μετά τη νίκη που κατέκτησε στον πρώτο αγώνα που έγινε στο “PAOK Sports Arena” (91-79), γεγονός που θέλει να επαναλάβει, ώστε να… σκουπίσει τον αντίπαλό του και να εξασφαλίσει την παρουσία στην τελική τετράδα του πρωταθλήματος.

Σε περίπτωση που κερδίσει το Περιστέρι, οι ομάδες θα συναντηθούν σε τρίτο παιχνίδι, την Κυριακή (10/5), στη Θεσσαλονίκη, αναμέτρηση η οποία θα καθορίσει ποια από τις δύο θα προκριθεί στα ημιτελικά των πλέι οφ.

Για την αυριανή μάχη εκφράστηκε, μέσω της επίσημης σελίδας της ΚΑΕ στο διαδίκτυο ο Παντελής Μπούτσκος. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ επισήμανε: «Κάναμε το πρώτο βήμα στο γήπεδό μας και πηγαίνουμε με μεγάλο κίνητρο για ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι στο Περιστέρι. Είναι μια περίοδος που δοκιμάζεται η πνευματική δύναμη και οι αντοχές της ομάδας μας. Οφείλουμε να ελέγξουμε τον ρυθμό του αγώνα και να μείνουμε πιστοί στο πλάνο για 40 λεπτά, ώστε να πάρουμε τη νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο, που έχει ποιότητα και συνοχή».

