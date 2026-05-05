Μαρτυρία από 16χρονο κορίτσι για τον ντελιβερά με τις πέτρες: “Με τύφλωσαν φώτα και με πέτυχε η πέτρα στον θώρακα”

Σοκ προκαλεί η μαρτυρία της 16χρονης που έπεσε θύμα του 28χρονου ντελιβερά, ο οποίος συνελήφθη μετά από σειρά επιθέσεων με πέτρες σε ανυποψίαστους πολίτες στα βόρεια προάστια της Αθήνας.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News, η ανήλικη περιέγραψε με λεπτομέρειες τις δραματικές στιγμές που έζησε, όταν δέχτηκε αιφνιδιαστική επίθεση ενώ κατευθυνόταν προς στάση λεωφορείου.

Όπως ανέφερε, όλα συνέβησαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα:

«Ήταν περίπου 20:30 το βράδυ. Περπατούσα και κοιτούσα το κινητό μου για να δω πότε περνάει το λεωφορείο. Ξαφνικά με τύφλωσαν φώτα, σήκωσα το κεφάλι και είδα ένα άσπρο κράνος και ένα χέρι να σηκώνεται πίσω με μια πέτρα. Την πέταξε και με πέτυχε στον θώρακα».

Η ίδια περιγράφει ότι ένιωσε έντονο πόνο και σοκ. «Δεν μπορούσα να πάρω ανάσα. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Έφυγε αμέσως, και μετά από λίγο κατάλαβα τι είχε συμβεί. Πήρα τους γονείς μου γιατί δεν μπορούσα να συνέλθω».

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 28χρονος είχε πραγματοποιήσει τουλάχιστον 8 επιθέσεις το τελευταίο διάστημα, «χτυπώντας» σε διάφορα σημεία από το κέντρο της Κηφισιάς έως τη Λεωφόρο Καΐρη στον Διόνυσο και την Πλατεία Πολιτείας.

Τα περιστατικά είχαν κοινό μοτίβο: ο δράστης, φορώντας λευκό κράνος και οδηγώντας μηχανάκι, πλησίαζε τα θύματά του, τα ακολουθούσε για λίγα μέτρα και στη συνέχεια εκτόξευε πέτρες με δύναμη πριν εξαφανιστεί.

