Ξεχωριστή στιγμή για τον ΠΑΟΚ: Γενέθλια με τον Γιαννάκη στην προπόνηση πριν την Αθήνα – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η προπόνηση της ΠΑΟΚ στο PAOK Sports Arena, λίγο πριν από την αναχώρηση της ομάδας για την Αθήνα, καθώς είχε έναν ξεχωριστό «επισκέπτη».

Ο λόγος για τον Γιαννάκη, τον νεαρό φίλαθλο που αποτελεί σύμβολο δύναμης και αφοσίωσης για την «ασπρόμαυρη» οικογένεια. Η παρουσία του έδωσε έναν διαφορετικό τόνο στην προπόνηση, μετατρέποντας τη σε μια γιορτή γεμάτη συναίσθημα.

Η συνάντηση αυτή είχε προγραμματιστεί από την προηγούμενη εβδομάδα, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί τότε, καθώς η ομάδα βρισκόταν στο Μπιλμπάο για τον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup. Έτσι, το «ραντεβού» μεταφέρθηκε για τις επόμενες ημέρες.

Ιδιαίτερη ήταν και η πρωτοβουλία της μητέρας του Γιαννάκη, της κυρίας Δήμητρας, η οποία θέλησε να κεράσει την ομάδα με αφορμή τα γενέθλια του παιδιού της. Από την πλευρά τους, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ είχαν ετοιμάσει δώρα, θέλοντας να ανταποδώσουν την αγάπη που λαμβάνουν.

Με μια τούρτα στο κέντρο και σύσσωμη την ομάδα να τραγουδά το «χρόνια πολλά», η προπόνηση ολοκληρώθηκε με χαμόγελα, συγκίνηση και ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας.

