Α.Σ ΠΑΟΚ σε Γ.Σ Ηρακλή: “Διαστρέβλωση των πραγματικών γεγονότων, αυτή είναι μόνη αλήθεια”

Η αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΟΚ και Ηρακλή παίρνει νέα διάσταση, με αφορμή τις ανακοινώσεις των δύο πλευρών για πρόσφατο περιστατικό που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Ο Αθλητικός Σύλλογος ΠΑΟΚ απάντησε με έντονο ύφος στην ανακοίνωση του Γ.Σ. Ηρακλή, κατηγορώντας την για διαστρέβλωση της πραγματικότητας και δημιουργία ψευδών εντυπώσεων. Σύμφωνα με τον ΠΑΟΚ, τα γεγονότα δεν έχουν καμία σχέση με την εικόνα που επιχειρεί να παρουσιάσει η άλλη πλευρά.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση των «ασπρόμαυρων», το μοναδικό επεισόδιο που σημειώθηκε προκλήθηκε –κατά την εκδοχή τους– από επίθεση φιλάθλων του Ηρακλή εναντίον οπαδών του ΠΑΟΚ. Οι τελευταίοι, όπως υποστηρίζεται, βρίσκονταν στο σημείο μνήμης του Νάσου Κωνσταντίνου, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής, όταν δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση.

Παράλληλα, ο Α.Σ. ΠΑΟΚ απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε σύνδεση του περιστατικού με οργανωμένη παρουσία ή επιθετικές ενέργειες προς εγκαταστάσεις του Ηρακλή, κάνοντας λόγο για «κατασκευή αφηγήματος έντασης και πόλωσης».

Σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο, η ανακοίνωση χαρακτηρίζει «προκλητική» την προσπάθεια αντιστροφής της πραγματικότητας, σημειώνοντας πως παρουσιάζονται ως θύτες άτομα που –όπως υποστηρίζεται– βρέθηκαν σε έναν χώρο μνήμης αποκλειστικά για να τιμήσουν έναν αδικοχαμένο νέο.

Ο σύλλογος καταδικάζει κάθε μορφή βίας, ανεξαρτήτως προέλευσης, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί τη στοχοποίηση του ίδιου και των φιλάθλων του μέσω ανακριβών καταγγελιών και επικοινωνιακών υπερβολών.

Κλείνοντας, ο Α.Σ. ΠΑΟΚ απευθύνει κάλεσμα προς όλες τις πλευρές για υπευθυνότητα, ψυχραιμία και σεβασμό στην αλήθεια, σε μια περίοδο όπου η ένταση μεταξύ των δύο ιστορικών συλλόγων φαίνεται να κλιμακώνεται.