Χέγκσεθ: Η κατάπαυση πυρός με το Ιράν εξακολουθεί να ισχύει

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πίτερ Χέγκσεθ δήλωσε σήμερα ότι επιχείρηση των ΗΠΑ για την προστασία εμπορικών πλοίων από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ είναι προσωρινή, ότι η Ουάσινγκτον δεν επιδιώκει σύγκρουση και ότι η κατάπαυση πυρός με το Ιράν εξακολουθεί να ισχύει.

“Η κατάπαυση πυρός δεν έχει τελειώσει”, δήλωσε ο Χέγκσεθ στους δημοσιογράφους.

“Είπαμε ότι θα υπερασπιστούμε και θα υπερασπιστούμε επιθετικά, και το έχουμε κάνει απολύτως. Το Ιράν το γνωρίζει, και βασικά, ο πρόεδρος μπορεί να λάβει μια απόφαση αν κάτι είναι να κλιμακωθεί σε παραβίαση κατάπαυσης πυρός”, είπε.

Κατάπαυση πυρός στη Μέση Ανατολή παραμένει εύθραυστη σήμερα αφού οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν πυρά στον Κόλπο καθώς διεκδικούν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επιχείρηση, το λεγόμενο “Σχέδιο Ελευθερία” χθες, Δευτέρα, καθώς προσπαθεί να αποσπάσει τον έλεγχο αυτού του κρίσιμης σημασίας θαλάσσιου διαδρόμου από το Ιράν, το οποίο έκλεισε ουσιαστικά τα Στενά του Ορμούζ όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τη σύγκρουση στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Χέγκσεθ είπε ότι το Ιράν δεν ελέχει τα στενά.

“Το Σχέδιο Ελευθερία είναι αμυντικό στη φύση του, εστιασμένο σε έκταση και προσωρινό σε διάρκεια, με μία αποστολή, που προστατεύει αθώα εμπορικά πλοία από την ιρανική επιθετικότητα. Αμερικανικές δυνάμεις δεν χρειάζεται να εισέλθουν στα ιρανικά χωρικά ύδατα ή στον [ιρανικό] εναέριο χώρο. Δεν είναι απαραίτητο. Δεν επιδιώκουμε σύγκρουση”, είπε ο Χέγκσεθ.

Από την πλευρά του ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας των ΗΠΑ, ο πτέραρχος Νταν Κέιν, δήλωσε σήμερα ότι οι επιθέσεις του Ιράν σε πλοία στα στενά του Ορμούζ δεν έχουν φθάσει ακόμη το όριο το οποίο θα απαιτούνταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες να ξαναρχίσουν τις πολεμικές επιχειρήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

