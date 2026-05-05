Θεσσαλονίκη: Αστροναύτης της NASA στο ΝΟΗΣΙΣ για μια μοναδική συνάντηση μαθητών με την επιστήμη του Διαστήματος

Μια σπάνια εμπειρία περιμένει τους μαθητές και τις μαθήτριες της Θεσσαλονίκης την Τρίτη 19 Μαΐου 2026, καθώς το ΝΟΗΣΙΣ θα υποδεχθεί τη διακεκριμένη Αμερικανίδα αστροναύτη και μηχανικό της NASA, Dr. Bonnie J. Dunbar. Η ομιλία της, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 10:00 έως τις 11:30 π.μ. στο Αμφιθέατρο του ΝΟΗΣΙΣ, απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Στ΄ τάξης του Δημοτικού.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το ESERO Greece (European Space Education Resource Office) και το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το ΝΟΗΣΙΣ και το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης.

Μια ζωή αφιερωμένη στο διάστημα

Η Dr. Bonnie Dunbar (Μπόνι Τζιν Ντένμπαρ) γεννήθηκε στις 3 Μαρτίου 1949 και είναι Αμερικανίδα μηχανικός και συνταξιούχος αστροναύτης της NASA. Με πέντε αποστολές στο ενεργητικό της με το διαστημικό λεωφορείο μεταξύ 1985 και 1998, έχει ζήσει στιγμές, όπως οι δύο ελλιμενισμοί στον ρωσικό διαστημικό σταθμό Μιρ (Mir).

Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, όπου απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στη μηχανική κεραμικών, έγινε ανώτερη ερευνήτρια μηχανικός στο Διαστημικό Τμήμα Rockwell International, όπου σχεδίασε τον εξοπλισμό και τις διαδικασίες κατασκευής που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των κεραμικών πλακιδίων απαραίτητων για το Σύστημα θερμικής προστασίας του διαστημικού λεωφορείου. Το 1978, εντάχθηκε στη NASA ως ελεγκτής πτήσης / αξιωματικός ωφέλιμου φορτίου και ήταν ελεγκτής καθοδήγησης και πλοήγησης για το διαστημικό σταθμό Σκάιλαμπ (Skylab) κατά τη διάρκεια της αποτροχίας και της επανεισόδου του τον Ιούλιο του 1979. Επιλέχθηκε ως μία από τις δεκαεννέα υποψήφιες αστροναύτισσες στην Ομάδα Αστροναυτών 9 της NASA το 1980.

Στόχος της Εκδήλωσης

Κύριος στόχος της πρωτοβουλίας είναι η άμεση επαφή των παιδιών με τις επιστήμες του διαστήματος και η ενθάρρυνσή τους για ενασχόληση με τους κλάδους STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Μέσα από την εμπειρία της Dr. Dunbar, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να εμπνευστούν από τις προκλήσεις και τις κατακτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας.

Πληροφορίες Συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ έως και τις 15 Μαΐου 2026.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας, ενώ οι κρατήσεις θα οριστικοποιούνται με επιβεβαιωτικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι σχολικές ομάδες έχουν επιπλέον τη δυνατότητα, κατόπιν κράτησης, να συνδυάσουν την παρακολούθηση της ομιλίας με επίσκεψη στις εκθέσεις και τις αίθουσες προβολών στο ΝΟΗΣΙΣ.