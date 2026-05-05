Παράταση έως τις 20 Μαΐου για τον διαγωνισμό “Πράσινο Μπαλκόνι” του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος ανακοινώνουν την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τον 2ο Διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι».

Η νέα καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση συμμετοχής ορίζεται η 20ή Μαΐου 2026, αντί της αρχικής ημερομηνίας της 10ης Μαΐου 2026, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους επιπλέον χρόνο για την προετοιμασία και την υποβολή των συμμετοχών τους.

Η παράταση δίνεται προκειμένου οι κάτοικοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό να μπορέσουν να προετοιμάσουν καλύτερα τους χώρους τους, καθώς το τελευταίο διάστημα οι άστατες καιρικές συνθήκες δεν βοήθησαν προς αυτήν την κατεύθυνση.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, ενήλικες κάτοικοι του Δήμου Θεσσαλονίκης καλούνται να αναδείξουν τη δημιουργικότητά τους, μετατρέποντας μπαλκόνια και ταράτσες σε μικρές οάσεις πρασίνου. Οι συμμετοχές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.thessaloniki.gr/prasinobalkoni, με την αποστολή φωτογραφιών των πράσινων δημιουργιών.

Υπενθυμίζεται ότι ο φετινός διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο κατηγορίες συμμετοχής, για χώρους έως 15 τ.μ. και για χώρους άνω των 15 τ.μ., δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους δημότες να συμμετάσχουν και να διακριθούν.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής, επιτροπή του Δήμου Θεσσαλονίκης θα επιλέξει τις 15 καλύτερες συμμετοχές ανά κατηγορία, οι οποίες θα τεθούν στη συνέχεια στην κρίση των πολιτών μέσω ανοιχτής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Οι νικητές θα λάβουν σημαντικά έπαθλα, μεταξύ των οποίων αεροπορικό ταξίδι για δύο άτομα στο εξωτερικό, iPhone 17, καθώς και δωροεπιταγές για αγορές φυτών και εξοπλισμού κήπου.