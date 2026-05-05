MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΣΦ ΠΑΟΚ: “Αναίτια επίθεση στο μνημείο του Νάσου Κωνσταντίνου”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Οι Σ.Φ. ΠΑΟΚ εξέδωσαν ανακοίνωση με αφορμή την επικείμενη πορεία μνήμης για τον Νάσο Κωνσταντίνου, καλώντας τον φίλαθλο κόσμο να δώσει το «παρών» την Κυριακή 10 Μαΐου στην Τούμπα – Τι αναφέρουν για πρόσφατο περιστατικό στο μνημείο του αδικοχαμένου φιλάθλου.

Η ανακοίνωση των Συνδέσμων:

«Αυτήν την Κυριακή, 10/5 καλούμε όλο τον φίλαθλο κόσμο του Δικεφάλου να παρευρεθεί στη Γήπεδο της Τούμπας (έξω από τα επίσημα) στις 12:30 η ώρα ώστε να περπατήσουμε όλοι μαζί μέχρι το μνημείο του αδικοχαμένου αδερφού μας, Νάσου Κωνσταντίνου.

Πέραν της οικογένειας που θα ταξιδέψει από την Πάφο για να βρίσκεται μαζί μας σε αυτήν την πορεία μνήμης καλούμε σύσσωμο τον οργανισμό, ΠΑΕ, ΚΑΕ και ΑΣ να στηρίξει αυτήν την προσπάθεια.

Υγ: Παρακαλούμε τους επίσημους θεσμούς αυτής της πόλης να μην προτρέπουν σε πολεμικό κλίμα τέτοιες ημέρες καθώς ο αθλητικός εισαγγελέας μάλλον μαζί τους θα πρέπει να ασχοληθεί σε περίπτωση που τα όσα αναφέρονται κριθούν ψευδή και συκοφαντικά. Ξέρετε σε ποιους έχετε παραχωρήσει χώρους και από πού και ποιους ξεκίνησε η αναίτια επίθεση στο μνήμα του Νάσου εχθές το βράδυ».

Νάσος Κωνσταντίνου ΣΦ ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Στο κυβερνητικό κλιμάκιο που επισκέφτηκε την Π.Ε. Πέλλας συμμετείχε ο Κ. Γκουλέκας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Επιχειρηματίας κατήγγειλε ότι μπούκαραν στο μεσιτικό γραφείο του με ριφιφί και έκλεψαν 297.000 ευρώ από χρηματοκιβώτιο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Ανδρουλάκης για τη Marfin: Η μνήμη είναι ευθύνη – Χρέος η αλήθεια και η δικαιοσύνη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 λεπτά πριν

Κρήτη: Επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Γάζι – Τουλάχιστον ένας τραυματίας

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Βλαντίμιρ Πούτιν: Πρωτοφανή πρωτόκολλα ασφαλείας – Απομονωμένος σε καταφύγια υπό το φόβο δολοφονίας

MEDIA NEWS 20 ώρες πριν

Μαρία Μπεκατώρου – Η αντίδραση στο The Chase: “Με συγχύσατε πάρα πολύ”