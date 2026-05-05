ΣΦ ΠΑΟΚ: “Αναίτια επίθεση στο μνημείο του Νάσου Κωνσταντίνου”

Οι Σ.Φ. ΠΑΟΚ εξέδωσαν ανακοίνωση με αφορμή την επικείμενη πορεία μνήμης για τον Νάσο Κωνσταντίνου, καλώντας τον φίλαθλο κόσμο να δώσει το «παρών» την Κυριακή 10 Μαΐου στην Τούμπα – Τι αναφέρουν για πρόσφατο περιστατικό στο μνημείο του αδικοχαμένου φιλάθλου.

Η ανακοίνωση των Συνδέσμων:

«Αυτήν την Κυριακή, 10/5 καλούμε όλο τον φίλαθλο κόσμο του Δικεφάλου να παρευρεθεί στη Γήπεδο της Τούμπας (έξω από τα επίσημα) στις 12:30 η ώρα ώστε να περπατήσουμε όλοι μαζί μέχρι το μνημείο του αδικοχαμένου αδερφού μας, Νάσου Κωνσταντίνου.

Πέραν της οικογένειας που θα ταξιδέψει από την Πάφο για να βρίσκεται μαζί μας σε αυτήν την πορεία μνήμης καλούμε σύσσωμο τον οργανισμό, ΠΑΕ, ΚΑΕ και ΑΣ να στηρίξει αυτήν την προσπάθεια.

Υγ: Παρακαλούμε τους επίσημους θεσμούς αυτής της πόλης να μην προτρέπουν σε πολεμικό κλίμα τέτοιες ημέρες καθώς ο αθλητικός εισαγγελέας μάλλον μαζί τους θα πρέπει να ασχοληθεί σε περίπτωση που τα όσα αναφέρονται κριθούν ψευδή και συκοφαντικά. Ξέρετε σε ποιους έχετε παραχωρήσει χώρους και από πού και ποιους ξεκίνησε η αναίτια επίθεση στο μνήμα του Νάσου εχθές το βράδυ».