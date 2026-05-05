Ιράν: Νέα επίθεση με πυραύλους και drones στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

THESTIVAL TEAM

Νέα επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξαπέλυσε το Ιράν, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ.

Τα συστήματα αεράμυνας αναχαιτίζουν αυτή τη στιγμή ένα δεύτερο κύμα επιθέσεων με πυραύλους και drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, επισημαίνει το Υπουργείο Άμυνας.

Η επίθεση αυτή έρχεται μετά την μεγάλη κλιμάκωση της Δευτέρας, η οποία έθεσε τέλος σε μια εκεχειρία ενός μηνός στην περιοχή.

Η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (NCEMA) εξέδωσε επείγουσες προειδοποιήσεις προς τους πολίτες, συμβουλεύοντάς τους:

  • Να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία και μακριά από παράθυρα.
  • Να αποφεύγουν τους ανοιχτούς χώρους μέχρι νεωτέρας.
  • Να παρακολουθούν μόνο τα επίσημα κανάλια ενημέρωσης για την αποφυγή παραπληροφόρησης.

