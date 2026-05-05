Κρήτη: Επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Γάζι – Τουλάχιστον ένας τραυματίας

Αναστάτωση στην Αμμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες σημειώθηκαν πυροβολισμοί, νωρίτερα σήμερα το απόγευμα (05/05).

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομία και ΕΚΑΒ.

Πληροφορίες που μέχρι στιγμής έχουν γίνει γνωστές αναφέρουν ότι ακούστηκαν περίπου 4-5 πυροβολισμοί και η αστυνομία αναζητά τον δράστη ή τους δράστες, οι οποίοι απομακρύνθηκαν με αυτοκίνητο από το σημείο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι από τους πυροβολισμούς υπάρχει τουλάχιστον ένα άτομο που έχει τραυματιστεί.