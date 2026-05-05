Αυτά είναι τα καλύτερα εστιατόρια για το 2026 σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική που ξεχώρισαν στα Βραβεία FNL

Η ελληνική υψηλή γαστρονομία γιόρτασε και φέτος τις κορυφαίες δημιουργίες της μέσα από τον καταξιωμένο θεσμό των FNL Best Restaurant Awards για το 2026. Η αξιολόγηση της έμπειρης επιτροπής ανέδειξε συνολικά 289 εστιατόρια σε κάθε γωνιά της χώρας, τα οποία κατάφεραν να αποσπάσουν τουλάχιστον ένα αστέρι, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική πορεία και εξέλιξη της εγχώριας γευστικής σκηνής.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των βραβευθέντων εστιατορίων, τα 203 απέσπασαν ένα αστέρι, με τα 50 εξ αυτών να εισέρχονται για πρώτη φορά στη σχετική βαθμολογία. Στη βαθμίδα των δύο αστεριών βρέθηκαν 73 εστιατόρια, εκ των οποίων τα 18 αποτελούν νέες προσθήκες.

Η πιο κλειστή ομάδα των τριών αστεριών περιλαμβάνει φέτος 13 επιλογές, με δύο νέες αφίξεις, ενώ η απόλυτη κορυφή της αξιολόγησης, αυτή των τεσσάρων αστεριών, κατακτήθηκε και πάλι από ένα και μοναδικό εστιατόριο. Συνολικά καταγράφηκαν 14 πρωτοεμφανιζόμενα σχήματα και 37 νέες είσοδοι, την ώρα που 29 επιχειρήσεις είδαν τα αστέρια τους να αφαιρούνται.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στο Mylos by the Sea στη Λέρο, το οποίο κατάφερε να διακριθεί με τρία αστέρια, όντας η μοναδική επιχείρηση της κατηγορίας του που δεν εντοπίζεται σε κάποιον από τους παραδοσιακά δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Παράλληλα, τεράστιο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ειδικές κατηγορίες. Ο τίτλος του σεφ της χρονιάς απονεμήθηκε στην Γεωργιάννα Χιλιαδάκη, η οποία έκανε μια δυναμική επιστροφή στα ελληνικά γαστρονομικά δρώμενα αναλαμβάνοντας το «Iodio». Το γυναικείο στοιχείο κυριάρχησε και στον τομέα της ζαχαροπλαστικής, καθώς το βραβείο Pastry Chef of the Year δόθηκε στη Λίζα Κερμανίδου από το No Crumbs στο Παγκράτι.

Επιπλέον, πέρα από την καθιερωμένη απονομή αστεριών, η επιτροπή συνέταξε μια ξεχωριστή λίστα με τα 10 εστιατόρια που προτείνει ανεπιφύλακτα για τη φετινή χρονιά. Σε αυτά συγκαταλέγονται επιλογές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σαντορίνη, Ζάκυνθο, Σύμη και Ηρακλειά.

Τα εστιατόρια που ξεχώρισαν σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

Διατηρούν τρία αστέρια

Squirrel, The Danai, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, Χαλκιδική

Κερδίζουν φέτος δύο αστέρια (Αθήνα, Θεσσαλονίκη & Ηπειρωτική Ελλάδα)

Κιτς και σ’ έφαγα, Παραδοσιακή Ελληνική Κουζίνα, Θεσσαλονίκη – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διατηρούν δύο αστέρια (Αθήνα, Θεσσαλονίκη & Ηπειρωτική Ελλάδα)

Andromeda Restaurant, The Danai, Σύγχρονη Διεθνής Κουζίνα, Χαλκιδική

Δέκα Τραπέζια, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Θεσσαλονίκη

Kamares, Eagles Resort, Χαλκιδική, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα

Μαύρη Θάλασσα, Εστιατόριο για Ψάρι, Θεσσαλονίκη

Salonika, Makedonia Palace Hotel, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Θεσσαλονίκη

The Treehouse, Ekies All Senses Resort, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, Χαλκιδική

Χαρούπι, Παραδοσιακή Ελληνική Κουζίνα, Θεσσαλονίκη

Water, Sani Asterias, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, Χαλκιδική

Διατηρούν το αστέρι στη Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα

BUBO, Ekies All Senses Resort, Χαλκιδική

Όλυμπος Νάουσα, On Residence, Θεσσαλονίκη

Rendez-Vous, Antigoni Seaside Resort, Χαλκιδική

Κερδίζουν φέτος αστέρι στην κατηγορία Modern Bistro

Marrone Restaurant, Θεσσαλονίκη – NEW ENTRY

Διατηρούν το αστέρι στην κατηγορία Modern Bistro

Clochard, Θεσσαλονίκη

Local, Θεσσαλονίκη

Μανιτάρι, Θεσσαλονίκη

Κερδίζουν φέτος αστέρι στην κατηγορία Γαστροταβέρνες

Βουκάκρατο, Θεσσαλονίκη – NEWCOMER

Maitr & Μαργαρίτα, Θεσσαλονίκη – NEW ENTRY

Διατηρούν το αστέρι στην κατηγορία Γαστροταβέρνες

Mezen Salonica

+Τροφή, Θεσσαλονίκη

Τρυγητής, Θεσσαλονίκη

Εστιατόριο για Κρέας Κερδίζουν διατηρούν: Διαγώνιος (Θεσσαλονίκη), Παλιά Αθήνα (Θεσσαλονίκη)

Εστιατόριο για Ψάρι Κερδίζουν φέτος διατηρούν: Μαρίνα (Χαλκιδική), Trizoni Sea Treasures (Χαλκιδική), Ψαρόγιαννος (Χαλκιδική), ΨΙ by Mezen (Θεσσαλονίκη).

Τα 10 εστιατόρια που πρέπει να επισκεφθείτε φέτος

Αυτή είναι η τελική δεκάδα των εστιατορίων που κατάφεραν να εντυπωσιάσουν τους κριτικούς του FNL, προσφέροντας τα πιο έντονα γαστρονομικά συναισθήματα της χρονιάς.

Πρόκειται για τα εστιατόρια που, ιεραρχικά, συστήνεται να προσθέσετε στις γευστικές σας εξορμήσεις για το 2026:

Clochard, Θεσσαλονίκη

Makris Athens, Αθήνα

Αρακλειά, Ηρακλειά-Κυκλάδες

Etrusco, Κέρκυρα (Νο 3 το 2025)

Agora, Σύμη

Matsuhisa Athens, Αθήνα

Rizes, Σαντορίνη

Delta Restaurant, Κ.Π.Ι.Σ.Ν., Αθήνα (Νο5 το 2025)

Nobelos, Ζάκυνθος

Καφενείο, Αθήνα

The List No 1 Club: Οι κορυφαίοι των τελευταίων ετών

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η διαδρομή του «The List No 1 Club», το οποίο συγκεντρώνει τα εστιατόρια που κατέκτησαν την κορυφαία θέση στην κατάταξη του FNL κατά τα τελευταία τρία έτη: