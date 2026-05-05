Εντολή Πλεύρη για ανάκληση αδειών διαμονής στους αλλοδαπούς που κατηγορούνται για τις επιθέσεις σε Σύμη και Κηφισιά

Εντολή να εξεταστεί η άρση του καθεστώτος νομιμότητας για αλλοδαπούς που κατηγορούνται για αξιόποινες πράξεις έδωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, οι υπηρεσίες καλούνται να εξετάσουν την ανάκληση της νομιμότητας για τον 27χρονο άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής ο οποίος κατηγορείται ότι προέβη σε ασελγείς χειρονομίες σε βάρος τεσσάρων ανηλίκων στη Σύμη, καθώς και για τον Πακιστανό ντελιβερά που πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε περαστικούς στην Κηφισιά.

Όπως επισημαίνουν οι πηγές, πρόκειται για πάγια πρακτική του υπουργείου, σύμφωνα με την οποία κάθε φορά που αλλοδαπός εμπλέκεται σε αξιόποινες πράξεις που θεωρούνται απειλή για τη δημόσια τάξη, ζητείται η ανάκληση του καθεστώτος νομιμότητας.

Η διαδικασία αφορά είτε άδειες διαμονής, είτε καθεστώς διεθνούς προστασίας (άσυλο) ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία.

