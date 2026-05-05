Ρέππας κατά Ανδρουλάκη: Η επιχείρηση πολιτικού εξοστρακισμού δεν μείωσε τον Καστανίδη, αλλά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ

Συνεχίζονται οι αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ μετά την παραίτηση του Χάρη Καστανίδη. Ο Δημήτρης Ρέππας, ιστορικό στέλεχος του κόμματος ζητά από το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ να εισηγηθεί προς την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος τη συμμετοχή του Χάρη Καστανίδη στο ψηφοδέλτιο Θεσσαλονίκης στις επόμενες εκλογές.

Ο πρώην υπουργός με δήλωσή του στο dnews χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα κατά του κ. Ανδρουλάκη κάνοντας λόγο για απρεπή συμπεριφορά του κ. Ανδρουλάκη έναντι του Χάρη Καστανίδη.

«Η απρέπεια του ’23 με τη στέρηση της έδρας από τον γηγενή βουλευτή Θεσσαλονίκης και μάλιστα πολιτικό με αναγνωρισμένη πολιτική επάρκεια και ήθος, συνεχίζεται με την επιχείρηση πολιτικής σπίλωσης της πολιτικής πορείας του Χάρη Καστανίδη που έχει τη γενική αναγνώριση και την εκτίμηση των πάντων» λέει ο κ. Ρέππας.

Σημειώνει ότι είναι «λυπηρό να αποδίδονται πολιτικές κατηγορίες σε ένα στέλεχος όπως ο Χάρης Καστανίδης και μάλιστα την ώρα που η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ανοίγει τις αγκάλες της σε λογιών λογιών παράγοντες που πολέμησαν αβυσσαλέα το ΠΑΣΟΚ όταν οι Καστανίδηδες έδιναν μάχη για τις πολιτικές του νίκες».

«Η επιχείρηση πολιτικού εξοστρακισμού του Χάρη Καστανίδη δεν μείωσε τον Καστανίδη, αλλά αυτόν που το επιχειρεί, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ», υπογραμμίζει ακόμη και προτείνει: «Έστω και τώρα, το Πολιτικό Συμβούλιο πρέπει να εισηγηθεί στην Κεντρική Επιτροπή κι αυτή να αποφασίσει τη συμμετοχή του Χάρη Καστανίδη στο ψηφοδέλτιο Θεσσαλονίκης στις επόμενες εκλογές κατά εξαίρεση των όσων προβλέπει το Καταστατικό το οποίο ψηφίστηκε στο Συνέδριο».

Μάλιστα, ο κ. Ρέππας σημειώνει πως ανάλογη διαδικασία έχει ακολουθηθεί κατ’ επανάληψη στο ΠΑΣΟΚ κατά το παρελθόν σε «εξαιρετικές περιπτώσεις».

