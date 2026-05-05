Ελευθερία Πάλλα: Όταν σπούδαζα και διάβαζα, δούλευα κιόλας – Τώρα με ιντριγκάρει ο χρόνος με τον εαυτό μου

Καλεσμένη στη Super Κατερίνα βρέθηκε η Ελευθερία Πάλλα το πρωί της Τρίτης (5/5) μιλώντας για τη διαδρομή της από τον Πειραιά μέχρι το Λονδίνο και την επιστροφή της στην Ελλάδα για τον «Άγιο Έρωτα», αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της ζωής και των επιλογών της.

«Εγώ είμαι από το Πέραμα, απ’ το Νέο Ικόνιο Περάματος, και γενικά γεννήθηκα και μεγάλωσα στον Πειραιά. Εγώ δεν τον αλλάζω τον Πειραιά. Από μικρή ήταν ο στόχος μου. Όσο κι αν μας αρέσει η Ελλάδα και ο Πειραιάς, μιούζικαλ δεν υπάρχει. Οπότε, μεγαλωμένη με ταινίες, με θεατρικά, έχοντας μουσική παιδεία, το πήρα απόφαση και πήγα. Ήταν πολύ καλό πανεπιστήμιο, έδωσα εξετάσεις… με πήραν και το επέλεξα, ήταν από τις πρώτες μου επιλογές», είπε αρχικά η ηθοποιός.


Και πρόσθεσε: «Ξέφρενη ζωή δεν έκανα. Δεν μου το επέτρεπε ούτε το είδος σπουδών, ούτε ο τρόπος ζωής. Το πρόγραμμά μου ξεκινούσε επτάμισι το πρωί και τελείωνε επτά το απόγευμα. Είχαμε μαθήματα, ήθελε πάρα πολύ διάβασμα, προετοιμασία… Δεν μπορούσα να κάνω ξέφρενη ζωή γιατί έπρεπε να δουλεύω παράλληλα, δεν είχα την οικονομική άνεση να μη δουλεύω. Όταν σπούδαζα και διάβαζα, δούλευα κιόλας».

«Έφυγα γιατί μου ήρθε πρώτη πρόταση στην Ελλάδα, η μία πρόταση έφερε την άλλη και έμεινα στην Ελλάδα, εν τέλει δεν το μετανιώνω», σημείωσε και συμπλήρωσε: «Τι με ιντριγκάρει; Ο χρόνος με τον εαυτό μου… που δεν έχω. Αλλά ποτέ δεν είναι αρκετός».


Κλείνοντας, η Ελευθερία Πάλλα παραδέχτηκε πως απολαμβάνει πλέον όσα στερήθηκε τα προηγούμενα χρόνια: «Να βλέπω ταινίες, να αράζω… αισθάνομαι ότι δεν το έκανα για πάρα πολλά χρόνια στη ζωή μου. Ήμουν πάρα πολύ “στρατιωτάκι” με όλες μου τις σπουδές… τώρα προσπαθώ να αράζω».

