Θεσσαλονίκη: “Έκαναν τρύπα στον τοίχο και μπήκαν στο μεσιτικό, πήραν κάτω από 1.000 ευρώ”, λέει ένας από τους ιδιοκτήτες

Στόχος διάρρηξης έγινε τις προηγούμενες ημέρες μεσιτικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ένας εκ των ιδιοκτητών του μεσιτικού γραφείου στην Ελληνική Αστυνομία, οι δράστες μπούκαραν στο κατάστημα ανοίγοντας τρύπα στον τοίχο. Στη συνέχεια άνοιξαν το χρηματοκιβώτιο και σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, βούτηξαν το χρηματικό ποσό των 297.000 ευρώ.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ο Φίλιππος Προγιόπουλος, ένας εκ των ιδιοκτητών του μεσιτικού γραφείου, ανέφερε πως η διάρρηξη έγινε μέσα στο τριήμερο της Πρωτομαγιάς.

“Μέσα στο τριήμερο, σε κάποιο βράδυ, υπήρξε μια διάρρηξη του γραφείου μας. Είναι κάτι που είχε συμβεί πριν από περίπου 10 χρόνια, είχαν ξαναμπεί στο γραφείο από την πόρτα”, ανέφερε αρχικά ο κ. Προγίπουλος. Όπως είπε, οι δράστες άνοιξαν τρύπα στον τοίχο και μπήκαν στο γραφείο, έψαξαν όλο τον χώρο και αφαίρεσαν οθόνες και χρήματα τα οποία – σύμφωνα με τον ίδιο- ήταν κάτω από 1.000 ευρώ. Μάλιστα στις δηλώσεις του υποστήριξε πως δεν υπάρχει χρηματοκιβώτιο στο μεσιτικό γραφείο.

