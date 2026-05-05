Δρυμιώτης: Οι εκλογές θα γίνουν τον Μάρτιο, ο κόσμος θεωρεί τις δημοσκοπήσεις ευκαιρία να βγάλει κίτρινη κάρτα

Την πεποίθηση ότι οι εκλογές θα γίνουν Μάρτιο του 2027 επανέλαβε ο Ανδρέας Δρυμιώτης, τονίζοντας ότι αυτό θα γίνει καθώς «ο πρωθυπουργός είναι θεσμικός».

Ο ίδιος επικαλούμενος στοιχεία από 19 δημοσκοπήσεις που έγιναν τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2023, σημείωσε ότι το ελάχιστο που έδιναν στη ΝΔ ως εκτίμηση ψήφου ήταν στο 32,9%, το μέγιστο ήταν 37,9% (μέσος όρος το 35,7%) και το αποτέλεσμα ήταν 40,8%.

«Θέλω να πω ότι ο κόσμος στις δημοσκοπήσεις και στις ευρωεκλογές τις θεωρεί μια ευκαιρία να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του βγάζοντας κίτρινη κάρτα», σημείωσε ο κ. Δρυμιώτης και πρόσθεσε:

«Η κίτρινη κάρτα αν δε συνοδεύεται από δεύτερη, είναι ως μη γενόμενη. Δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Για αυτό ο κόσμος χρησιμοποιεί πολύ σωστά τις δημοσκοπήσεις να βγάζει κίτρινη κάρτα στην κυβέρνηση ώστε να λέει “πρόσεχε, ο λαός είναι ο άρχων του παιχνιδιού”», σημείωσε ο πολιτικός αναλυτής και πρόσθεσε ότι «ο κόσμος δεν έχει εναλλακτική λύση».

Όσον αφορά στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο κ. Δρυμιώτης σημείωσε ότι «δεν τραβάει» και ότι «χρειάζεται και λίγο γοητεία».

«Το να είσαι συνέχεια μουτρωμένος, νευριασμένος και μονοθεματικός, δεν βοηθά», τόνισε ο ίδιος για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Τέλος, αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα έκανε λόγο για έναν άνθρωπο που «κατά λάθος έγινε πρωθυπουργός της Ελλάδας, πήρε 35% έχασε 6 φορές από τον Μητσοτάκη και έφυγε με 17%. Τι επιδιώκει τώρα; Θα μαζέψει όλα τα συντρίμμια της αριστεράς που δημιούργησε ο ίδιος».

Ανδρέας Δρυμιώτης

